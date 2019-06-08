Про це повідомляє Асоціація звірівників.
Дивися повний текст На Київщині збудували найбільшу в Україні сонячну електростанцію на даху.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:59
На Київщині збудували найбільшу в Україні сонячну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Київщині збудували найбільшу в Україні сонячну електростанцію на даху.
Додано: Вів 11 чер, 2019 21:00
не хороший человек директор фабрики норок. это каким нужно быть человеком чтобы взять и убить норку ради её шкурки.
Додано: Сер 12 чер, 2019 06:09
Безграмотная статья.
Если 15 000 000 кВт*ч (да именно так! не разделить, а умножить!) в год обеспечит 150 тысяч домохозяйств, то на домохозяйство выйдет в год 100 кВт*ч. В год!
А ведь этого не всякой экономной бабушке на месяц хватает!
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:35
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:38
Домохояйства были бы очень рады получить тариф за эту ЭЭ в 6грн/квтч ?
ведь по такой цене ее закупает энергорынок
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:17
Додано: Сер 12 чер, 2019 11:22
У пересечных дела с благосостоянием неважно. Хорошо, хоть у норок с эти проблем нет. От зарплаты до зарплаты не перебиваются, в социальном плане все ок, да еще и томас шерстяной в придачу.
Додано: Сер 12 чер, 2019 11:36
Re: На Київщині збудували найбільшу в Україні сонячну...
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