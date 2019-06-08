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На Київщині збудували
найбільшу в Україні сонячну...

На Київщині збудували найбільшу в Україні сонячну...
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 20:59

На Київщині збудували найбільшу в Україні сонячну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Асоціація звірівників.

Дивися повний текст На Київщині збудували найбільшу в Україні сонячну електростанцію на даху.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:00

не хороший человек директор фабрики норок. это каким нужно быть человеком чтобы взять и убить норку ради её шкурки.
yukhouse
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 06:09

Безграмотная статья.
Если 15 000 000 кВт*ч (да именно так! не разделить, а умножить!) в год обеспечит 150 тысяч домохозяйств, то на домохозяйство выйдет в год 100 кВт*ч. В год!
А ведь этого не всякой экономной бабушке на месяц хватает!
p_v_rozen
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 07:35

p_v_rozen Три самых жарких месяца выйдет около 15 кВт на домохозяйство в месяц, остальное время грустно, очень грустно.
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xmen
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:38

Домохояйства были бы очень рады получить тариф за эту ЭЭ в 6грн/квтч ?
ведь по такой цене ее закупает энергорынок
telesystem
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:17

  telesystem написав:Домохояйства были бы очень рады получить тариф за эту ЭЭ в 6грн/квтч ?
ведь по такой цене ее закупает энергорынок

Вы еще забыли расходы энергосетей, налоги и т.д.
ssnet
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У пересечных дела с благосостоянием неважно. Хорошо, хоть у норок с эти проблем нет. От зарплаты до зарплаты не перебиваются, в социальном плане все ок, да еще и томас шерстяной в придачу.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:36

Re: На Київщині збудували найбільшу в Україні сонячну...

  telesystem написав:Домохояйства были бы очень рады получить тариф за эту ЭЭ в 6грн/квтч ?
ведь по такой цене ее закупает энергорынок

Конечно же да ! хоть по 12! не так много её нужно купить. Если при этом остаётся возможность продавать по 6грн за квтч.
serega_rubin
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