Держдума Росії може ввести адміністративну відповідальність за майнінг криптовалют, створюваних на відкритих блокчейнах, таких як, наприклад, біткойн.
Дивися повний текст У Росії готуються заборонити майнінг криптовалют.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 21:23
У Росії готуються заборонити майнінг криптовалют
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Дивися повний текст У Росії готуються заборонити майнінг криптовалют.
Додано: Вів 11 чер, 2019 21:23
Кто бы сомневался )).. как это холопы манйнят а крипта мимо кассы сЦаря - батюшки идет??
Непорядок аднака)).
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