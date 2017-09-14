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У Росії готуються заборонити
майнінг криптовалют

У Росії готуються заборонити майнінг криптовалют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:23

У Росії готуються заборонити майнінг криптовалют

Пропонуємо до обговорення:
Держдума Росії може ввести адміністративну відповідальність за майнінг криптовалют, створюваних на відкритих блокчейнах, таких як, наприклад, біткойн.

Дивися повний текст У Росії готуються заборонити майнінг криптовалют.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:23

Кто бы сомневался )).. как это холопы манйнят а крипта мимо кассы сЦаря - батюшки идет??
Непорядок аднака)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 05:04

Хрен вам свинорусам а не крипту. Мотыгу в руки и на поля пахать.
shiryukov7
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