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Маркарова підтвердила намір випустити євробонди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 чер, 2019 21:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це написала міністр фінансів Оксана Маркарова в Facebook.
Дивися повний текст Маркарова підтвердила намір випустити євробонди
.
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