Про це написала міністр фінансів Оксана Маркарова в Facebook.
Дивися повний текст Маркарова підтвердила намір випустити євробонди.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 21:50
Маркарова підтвердила намір випустити євробонди
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маркарова підтвердила намір випустити євробонди.
Додано: Вів 11 чер, 2019 21:50
Уточните: в октябре 2019 года или какого-то другого года Украина разместила два транша евробондов?
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