У 2018 році українці отримали 57 593 відмови у в’їзді на кордонах ЄС.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 03:50
Українцям стали частіше відмовляти у в'їзді в ЄС за безвізом
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Дивися повний текст Українцям стали частіше відмовляти у в'їзді в ЄС за безвізом.
Додано: Сер 12 чер, 2019 03:50
Сами виноваты. При мне пару высаживали с поезда. Посчитать что-ли не могли время или на дурака ехали, думали что поляки не заметят что сроки исчерпаны. Если у нас всё нормально, молча штамп ставили и ничего не спрашивали никогда, даже наличие денег. У моего сына правда в аэропорту Борисполя наши просили предъявить, поляки во Вроцлаве ноль, их ничего не интересовало.
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