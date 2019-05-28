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Українцям стали частіше відмовляти
у в'їзді в ЄС за безвізом

Українцям стали частіше відмовляти у в'їзді в ЄС за безвізом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 03:50

Українцям стали частіше відмовляти у в'їзді в ЄС за безвізом

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році українці отримали 57 593 відмови у в’їзді на кордонах ЄС.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 03:50

Сами виноваты. При мне пару высаживали с поезда. Посчитать что-ли не могли время или на дурака ехали, думали что поляки не заметят что сроки исчерпаны. Если у нас всё нормально, молча штамп ставили и ничего не спрашивали никогда, даже наличие денег. У моего сына правда в аэропорту Борисполя наши просили предъявить, поляки во Вроцлаве ноль, их ничего не интересовало.
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