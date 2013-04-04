Тимчасовий форум терміном 3 тижня. Присвячений збору вимог від аудіторії можливих користувачів до візуального подання інформації наведеної тут -
viewtopic.php?p=4684379#p4684379
Можливе обговорення і інших питань присвячених темі проекту.
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:09
Проект - Календар платежів МінФіна
Тимчасовий форум терміном 3 тижня. Присвячений збору вимог від аудіторії можливих користувачів до візуального подання інформації наведеної тут -
viewtopic.php?p=4684379#p4684379
Можливе обговорення і інших питань присвячених темі проекту.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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