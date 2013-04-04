Тимчасовий форум терміном 3 тижня. Присвячений збору вимог від аудіторії можливих користувачів до візуального подання інформації наведеної тут -
viewtopic.php?p=4684379#p4684379
Можливе обговорення і інших питань присвячених темі проекту.
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:09
Проект - Календар платежів МінФіна
Тимчасовий форум терміном 3 тижня. Присвячений збору вимог від аудіторії можливих користувачів до візуального подання інформації наведеної тут -
viewtopic.php?p=4684379#p4684379
Можливе обговорення і інших питань присвячених темі проекту.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:32
Проект - Календар платежів МінФіна
Вітаюсь совсіма.
Шукав інформацію щоб перевірити це
Натрапив на
де є таке
Та задовбався руцями викалупувати інформацію по обслуговуванню. Тобто інформацію на дати сплати відсотків та дати погашення.
Козьма Прутков - Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Потратив 2 доби та написав парсер якиий таки розбирає той файл.
З'явилась ідея - зробити Календар платежів МінФіна
Що в мене є можно побачити в viewtopic.php?p=4684379#p4684379
Якщо хто має якісь думки як це гарно подати, визуалізувати, опрацювати пишить сюда будь ласка.
ВО
PS
Обіцяю щодня о 21-00 переглядати цей форум, та відповідати на питання і вивчати Ваші зауваження.
Дякую, що відгукнулись.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:51
Вітаю вас і дякую за ваше нове починання
перше зауваження воно ж прохання - переформатувати подачу інформації,
ту, що ви подали на гілку ДС банально не влазить по ширині і шрифт достатньо крупний
поки ідеї дві
1) подавати дані таблично - найкраще мабуть тут підійде публічний Гугл ексель файл (ви можете дати доступ усім, але забрати редагування, тобто режим "лише перегляд")
ось приклад, як інші люди зробили самотужки депозитну таблицю -
вона базується на гугль екселі.
2) подавати дані графіками, гадаю побудувавши №1 сам гугл надасть засоби гарної візуалізації (часової, кругової та інших)
дякую за вашу працю
+50грн !
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