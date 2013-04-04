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Проект - Календар
платежів МінФіна

Проект - Календар платежів МінФіна
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 07:09

Проект - Календар платежів МінФіна

Тимчасовий форум терміном 3 тижня. Присвячений збору вимог від аудіторії можливих користувачів до візуального подання інформації наведеної тут -
viewtopic.php?p=4684379#p4684379

Можливе обговорення і інших питань присвячених темі проекту.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 07:32

Проект - Календар платежів МінФіна


Вітаюсь совсіма.

Шукав інформацію щоб перевірити це подання.

Натрапив на https://www.minfin.gov.ua/news/borg/ovd ... ut-v-obihu

де є таке ОВДП,що перебувають в обігу, станом на 03.06.2019

Та задовбався руцями викалупувати інформацію по обслуговуванню. Тобто інформацію на дати сплати відсотків та дати погашення.

Козьма Прутков - Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

Потратив 2 доби та написав парсер якиий таки розбирає той файл.

З'явилась ідея - зробити Календар платежів МінФіна :oops:

Що в мене є можно побачити в viewtopic.php?p=4684379#p4684379

Якщо хто має якісь думки як це гарно подати, визуалізувати, опрацювати пишить сюда будь ласка.

ВО

PS
Обіцяю щодня о 21-00 переглядати цей форум, та відповідати на питання і вивчати Ваші зауваження.

Дякую, що відгукнулись.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 07:51

Вітаю вас і дякую за ваше нове починання

перше зауваження воно ж прохання - переформатувати подачу інформації,
ту, що ви подали на гілку ДС банально не влазить по ширині і шрифт достатньо крупний

поки ідеї дві
1) подавати дані таблично - найкраще мабуть тут підійде публічний Гугл ексель файл (ви можете дати доступ усім, але забрати редагування, тобто режим "лише перегляд")
ось приклад, як інші люди зробили самотужки депозитну таблицю -
http://far.pp.ua/banks/deposits.html
вона базується на гугль екселі.

2) подавати дані графіками, гадаю побудувавши №1 сам гугл надасть засоби гарної візуалізації (часової, кругової та інших)

дякую за вашу працю
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