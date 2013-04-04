Тимчасовий форум терміном 3 тижня. Присвячений збору вимог від аудіторії можливих користувачів до візуального подання інформації наведеної тут -
viewtopic.php?p=4684379#p4684379
Можливе обговорення і інших питань присвячених темі проекту.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 07:09
Проект - Календар платежів МінФіна
Тимчасовий форум терміном 3 тижня. Присвячений збору вимог від аудіторії можливих користувачів до візуального подання інформації наведеної тут -
viewtopic.php?p=4684379#p4684379
Можливе обговорення і інших питань присвячених темі проекту.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:32
Проект - Календар платежів МінФіна
Вітаюсь совсіма.
Шукав інформацію щоб перевірити це
Натрапив на
де є таке
Та задовбався руцями викалупувати інформацію по обслуговуванню. Тобто інформацію на дати сплати відсотків та дати погашення.
Козьма Прутков - Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Потратив 2 доби та написав парсер якиий таки розбирає той файл.
З'явилась ідея - зробити Календар платежів МінФіна
Що в мене є можно побачити в viewtopic.php?p=4684379#p4684379
Якщо хто має якісь думки як це гарно подати, визуалізувати, опрацювати пишить сюда будь ласка.
ВО
PS
Обіцяю щодня о 21-00 переглядати цей форум, та відповідати на питання і вивчати Ваші зауваження.
Дякую, що відгукнулись.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:51
Вітаю вас і дякую за ваше нове починання
перше зауваження воно ж прохання - переформатувати подачу інформації,
ту, що ви подали на гілку ДС банально не влазить по ширині і шрифт достатньо крупний
поки ідеї дві
1) подавати дані таблично - найкраще мабуть тут підійде публічний Гугл ексель файл (ви можете дати доступ усім, але забрати редагування, тобто режим "лише перегляд")
ось приклад, як інші люди зробили самотужки депозитну таблицю -
вона базується на гугль екселі.
2) подавати дані графіками, гадаю побудувавши №1 сам гугл надасть засоби гарної візуалізації (часової, кругової та інших)
дякую за вашу працю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:11
Добрий вечір нашій хаті.
greenozon
Дякую що відкликнулись і дякую за поради.
Так, найкраще може і підійшов би Гугль тільки не Ексель, а таки Календар. Але не сьогодні.
По перше, я не хотів би розкривати свого ніка великому загалу, а в Гуглі у мене є екаунт під моїм дійсним ім'ям. Зуаводити там екоунт під моїм місцевим псевдонімом, то буде для мене накладно і може привести до подвоєння моєї суті.
По друге, я не хочу нічого там сам робити руками, а от Гугль АПІ календаря, я вже суттєво підзабув і треба наздогалужувати. Тому на початковій стадії, як на мене, його (Гугль в цілому) використовувати не треба.
По третє для себе платформу розробки я визначив - то буде php сайт з використанням svg графіки, як то зроблено на сайті
Маю думку, що десь тут воно і запрацює!
А от питання дійсної візуалізації, а не просто можливості візуалізації круговою, стовбчикої чи якоісь іншої діаграми загалом, мене цікавить найбільше.
Я важаю за потребу зробити стовбчикові діаграми зі составного стовбчика на дату, місяць, рік може ще й квартал, так щоб знизу був обсяг обслуговування, вгорі обсяг погашення, та ще це все відображувати за логарифмічною шкалою, все разом в гривні після валютування.
Чи може треба подавати роздільно в гривні і в валюті, так як те з чого все і почалось?
Чи може ще якось?
В останньому посту, я дам посилання на розроблене мною ТЗ для розробки календаря, як я його бачу. Там буде опис самого календаря і таблиць ну і діаграми.
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 12 чер, 2019 21:13, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:25
Проект - Календар платежів МінФіна
Тут МінФін підсуєтився і видав таке
Може я і перебільшую, но побачивши нашу зацікавленність в даних по ОВГЗ, нам розповіли де іх брати
Як на мене, з цього всього вийшла реклама офісного пакету Майкрософт, та самолюбування, ось які ми хороші, скільки грошей ми залучили до бюджету.
Майкрософт Вам хоч заплатив за рекламу їх комерційного пакету? Тепер я розумію, чому дехто цікавився тільки сумами основного боргу, бо треба вихвалятися які ми гарні, скільки у бюджет залучили по датах. А от проблеми "індіанців", коли платитимуть відсотки, та коли віддадуть гроші, то "шерифів" не цікавить. То вже нащадки хай мудрують.
Дякую за посилання на рест апі, по датах аукціонів. Вихвалились! А от апі по датах погашення, та обслуговування слабо зробити? Я б тоді не розкарячувався з парсингом.
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 12 чер, 2019 21:15, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:49
Проект - Календар платежів МінФіна
Тут ось деякі Вуду шамани ОВГЗ кажуть
viewtopic.php?p=4684384#p4684384
дай нам все файлом, а далі ми ж "спєци".
А є такі собі простоватеньки Долярчики
viewtopic.php?p=4684870#p4684870
Хоча тут у прикладі погашень за червень
'1', 'UAH', '2019-06-12', '5333130000.0000'
'1', 'USD', '2019-06-19', '13002116082.4800'
'1', 'UAH', '2019-06-24', '5542000.0000'
'1', 'UAH', '2019-06-26', '6715329000.0000'
'2', 'UAH', '2019-06-12', '1576093622.3000'
'2', 'UAH', '2019-06-19', '1487693713.7500'
'2', 'USD', '2019-06-19', '700163951.0415'
'2', 'UAH', '2019-06-24', '526490.0000'
'2', 'UAH', '2019-06-26', '1031832906.9000'
як на мене і є тільки те що він просить.
Треба шукати щось посередині.
Я тут виставляю на загальний огляд ТЗ
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:10
Добрий вечір нашій хаті.
Щось нікого немає. Сумно.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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