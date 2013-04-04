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платежів МінФіна

Проект - Календар платежів МінФіна
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 07:09

Проект - Календар платежів МінФіна

Тимчасовий форум терміном 3 тижня. Присвячений збору вимог від аудіторії можливих користувачів до візуального подання інформації наведеної тут -
viewtopic.php?p=4684379#p4684379

Можливе обговорення і інших питань присвячених темі проекту.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 07:32

Проект - Календар платежів МінФіна


Вітаюсь совсіма.

Шукав інформацію щоб перевірити це подання.

Натрапив на https://www.minfin.gov.ua/news/borg/ovd ... ut-v-obihu

де є таке ОВДП,що перебувають в обігу, станом на 03.06.2019

Та задовбався руцями викалупувати інформацію по обслуговуванню. Тобто інформацію на дати сплати відсотків та дати погашення.

Козьма Прутков - Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

Потратив 2 доби та написав парсер якиий таки розбирає той файл.

З'явилась ідея - зробити Календар платежів МінФіна :oops:

Що в мене є можно побачити в viewtopic.php?p=4684379#p4684379

Якщо хто має якісь думки як це гарно подати, визуалізувати, опрацювати пишить сюда будь ласка.

ВО

PS
Обіцяю щодня о 21-00 переглядати цей форум, та відповідати на питання і вивчати Ваші зауваження.

Дякую, що відгукнулись.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 07:51

Вітаю вас і дякую за ваше нове починання

перше зауваження воно ж прохання - переформатувати подачу інформації,
ту, що ви подали на гілку ДС банально не влазить по ширині і шрифт достатньо крупний

поки ідеї дві
1) подавати дані таблично - найкраще мабуть тут підійде публічний Гугл ексель файл (ви можете дати доступ усім, але забрати редагування, тобто режим "лише перегляд")
ось приклад, як інші люди зробили самотужки депозитну таблицю -
http://far.pp.ua/banks/deposits.html
вона базується на гугль екселі.

2) подавати дані графіками, гадаю побудувавши №1 сам гугл надасть засоби гарної візуалізації (часової, кругової та інших)

дякую за вашу працю
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:11

Добрий вечір нашій хаті.

greenozon

Дякую що відкликнулись і дякую за поради.

Так, найкраще може і підійшов би Гугль тільки не Ексель, а таки Календар. Але не сьогодні.

По перше, я не хотів би розкривати свого ніка великому загалу, а в Гуглі у мене є екаунт під моїм дійсним ім'ям. Зуаводити там екоунт під моїм місцевим псевдонімом, то буде для мене накладно і може привести до подвоєння моєї суті. :)

По друге, я не хочу нічого там сам робити руками, а от Гугль АПІ календаря, я вже суттєво підзабув і треба наздогалужувати. Тому на початковій стадії, як на мене, його (Гугль в цілому) використовувати не треба.

По третє для себе платформу розробки я визначив - то буде php сайт з використанням svg графіки, як то зроблено на сайті https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/

Маю думку, що десь тут воно і запрацює!

А от питання дійсної візуалізації, а не просто можливості візуалізації круговою, стовбчикої чи якоісь іншої діаграми загалом, мене цікавить найбільше.

Я важаю за потребу зробити стовбчикові діаграми зі составного стовбчика на дату, місяць, рік може ще й квартал, так щоб знизу був обсяг обслуговування, вгорі обсяг погашення, та ще це все відображувати за логарифмічною шкалою, все разом в гривні після валютування.

Чи може треба подавати роздільно в гривні і в валюті, так як те з чого все і почалось? https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 38b4c4.jpg

Чи може ще якось?

В останньому посту, я дам посилання на розроблене мною ТЗ для розробки календаря, як я його бачу. Там буде опис самого календаря і таблиць ну і діаграми.

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 12 чер, 2019 21:13, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:25

Проект - Календар платежів МінФіна


Тут МінФін підсуєтився і видав таке
https://minfin.com.ua/2019/06/11/38055167/

Може я і перебільшую, но побачивши нашу зацікавленність в даних по ОВГЗ, нам розповіли де іх брати :oops:

Як на мене, з цього всього вийшла реклама офісного пакету Майкрософт, та самолюбування, ось які ми хороші, скільки грошей ми залучили до бюджету.

Майкрософт Вам хоч заплатив за рекламу їх комерційного пакету? Тепер я розумію, чому дехто цікавився тільки сумами основного боргу, бо треба вихвалятися які ми гарні, скільки у бюджет залучили по датах. А от проблеми "індіанців", коли платитимуть відсотки, та коли віддадуть гроші, то "шерифів" не цікавить. То вже нащадки хай мудрують.

Дякую за посилання на рест апі, по датах аукціонів. Вихвалились! А от апі по датах погашення, та обслуговування слабо зробити? Я б тоді не розкарячувався з парсингом.

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 12 чер, 2019 21:15, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:49

Проект - Календар платежів МінФіна


Тут ось деякі Вуду шамани ОВГЗ кажуть
viewtopic.php?p=4684384#p4684384
дай нам все файлом, а далі ми ж "спєци".

А є такі собі простоватеньки Долярчики
viewtopic.php?p=4684870#p4684870

  Долярчик написав:...
- ще б так хтось періодично конкретних пару дат давав на кожен місяць по погашеню ОВГЗ, а не кидав якісь посилання кудись, чи купу зайвих цифр - ціни б такому форумчанину НЕ було б!!!

п. с.
... а то форумчанин Совсіма намагається щось таке зробити, але...... але КУПУ ЗАЙВИХ цифр дає!
... без образ :wink:


Хоча тут у прикладі погашень за червень

'1', 'UAH', '2019-06-12', '5333130000.0000'
'1', 'USD', '2019-06-19', '13002116082.4800'
'1', 'UAH', '2019-06-24', '5542000.0000'
'1', 'UAH', '2019-06-26', '6715329000.0000'
'2', 'UAH', '2019-06-12', '1576093622.3000'
'2', 'UAH', '2019-06-19', '1487693713.7500'
'2', 'USD', '2019-06-19', '700163951.0415'
'2', 'UAH', '2019-06-24', '526490.0000'
'2', 'UAH', '2019-06-26', '1031832906.9000'

як на мене і є тільки те що він просить.

Треба шукати щось посередині.

Я тут виставляю на загальний огляд ТЗ Скачать для розробки того сайту. Будь ласка, подивіться уважно, може шось додасте, чи виправите для більш детального спілкування. Та, то є так, як я бачу. Хоча і багато букв. :roll:

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:10

Добрий вечір нашій хаті.


Щось нікого немає. Сумно. :cry:

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:03

Завантажив ваше ТЗ, прочитав. але чесно скажу не дуже зрозумів..
гадаю на цій ранній фазі вам мало хто зможе прокоментувати ТЗ,
я б робив згідно свого первинного бачення, а там час покаже!

PS к-сть завантань - 5.
+50грн !
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