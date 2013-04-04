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платежів МінФіна

Проект - Календар платежів МінФіна
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:01

  alex_2013 написав:
Можно пару зауважень та запитань до Вашошо нового сервісу?

1) Є якась помилка. Чомусь на 18.06.2019 видає акцію за 19.06.2019

У облігації UA4000201347 18.06.2019 виплата купону 44.6 UAH, погашення 2021-06-19. де ви бачите 19.06.2019? Це муніціпальна облігація місцевих позик, яка обліковується в Депозитарії НБУ.

Я бачу ось тут - https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-06-18


2) Поки сервіс в розробці, можете додати ще колонку Кількість облігацій в оббігу.

Акцій??? Мабуть ви мали на увазі "облігацій".
Нажаль API НБУ (https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=38441973) не надає це значення. Парсити Excel файл Мін.фіна, який викладається неоперативно, в мене бажання нема.


Мене цікавить колонка - "Кількість ЦП у випуску, шт."
І це дійсно з сайту МінФіна. Подивився дійсно в апі НБУ того немає!
Правда у мене тут же виникло питання, як ви рахуєте справжню ціну акції без ії усереднення на загал, та то вже Ваше питання!

І я вже парсю ті файли МінФіна.


3) Зробіть, будь ласка, запит за період, start=2019-06-01&stop=2019-07-01 тобто за червень місяць.

Добре, зроблю найближчим часом.


Якщо не маэ кількості облігацій загалом нічого робити не треба.


3) Буде json рест а не html?


Rest API вже є, але воно не публічне. Надавати доступ до нього я б погодився лише на комерційних засадах. Якщо у вас серйозні наміри, то я готовий обговорити це з вами.



Мої наміри Ви можете побачити в причинах відкриття цього форуму вгорі. Цей проект як благодійний я пообіцяв зробити. А я дуже рідко даю якісь обіцянки!

І на останок, я не спеціаліст в торгівлі цінними паперами, і на свій розум вірішив, що коли не визначається величина купонного доходу, то прибуток на облігацію виплачується за визначеною ціною дохідності (міркую що вона визначена на рік) та разраховую її виходячи з ціни обдігації та терміну іі оббігу на дату погашення. Наприклад:
'2', 'USD', '2019-06-19', 'UA4000201453', '53.8500', '26326188.0000', '700163951.0415'
'1', 'USD', '2019-06-19', 'UA4000201453', '1000.0000', '488880000.0000', '13002116082.4800'
Перша строчка то є така додаткова виплата. Друга строчка відповідає Вашому погашенню.

Ви ж для цієї облігації тільки таке наводите
UA4000201453 2018-06-21 2019-06-19 1000 USD Погашення

А от обслуговування у Вас немає. То чи я правий що так рахую? Буде додаткова виплата за процентом дохідності на дату погашення? Чи все варьірується ціною паперу на момент продажу, а погашення йде тільки за визначеною ціною паперу? Можете відповісти, чи порадитись з кимось з цього питання? :oops:

ВО
Дякую.
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 14 чер, 2019 13:40, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:09

  greenozon написав:Завантажив ваше ТЗ, прочитав. але чесно скажу не дуже зрозумів..
гадаю на цій ранній фазі вам мало хто зможе прокоментувати ТЗ,
я б робив згідно свого первинного бачення, а там час покаже!

PS к-сть завантань - 5.



Дякую за підтримку. Так мені і син сказав що тяжко розбиратися в тому ТЗ. Тому зробили мокап. Діло пішло скоріше.Скачать мокап.

На мені бек (база) і мідл (парсери), він напише фронт.

І що таке - к-сть завантань - 5?

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:29

s0v7a

Я бачу ось тут - https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-06-18


http://piccy.info/view3/13233168/3bca66326692d9b7f01bdb19af6e2e23/

Де тут 19.06.2019???

Якщо не маэ кількості акцій загалом нічого робити не треба.

Знову "акцій"? Ви розумієте різницю між акціями та облігаціями????

Щодо прибутковості облігацій рекомендую звернутись до теорії (вибачайте, що на російській мові):
https://yango.pro/blog/dohodnost-obliga ... 0%B8%D1%8E

Щодо UA4000201453: це ОВДП короткострокові дисконтні.
Я не бачу в графіках платежів інші події окрім погашення. Можливо є якісь нюанси, які не відображені у інформації, яку піблікує НБУ.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:37

alex_2013

Вже виправив на облігацію!
Так різницю знаю.

Ви тиснули сюди
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-06-18
це ж 18 червня 2019 року Ваше посилання, чому тут щось з датою погашення 19 червня? Я і кажу що в новому сервісі поки не все гаразд!

За посилання на теорію дякую. Прочитаю.

Хто небудь може відповісти по облігаціях UA4000201453 19 червня виплати тільки як погашення за ціною, чи будуть якісь додаткові виплати пов'язані з Номінальним рівнем дохідності, % = 5,4 відсотка?

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 14 чер, 2019 14:03, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:12

s0v7a

https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-06-18
Код ISIN Дата випуску Дата погашення Сума Тип платежу
UA4000201347 2018-06-13 2021-06-19 44.6 UAH Купон

Де ви бачите тут 19.06.2019???
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:35

alex_2013

Вибачте. Я дату погашення прийняв за дату плати обслуговування і дійсно не догледів що там 2021 рік. :oops: Тобто дати на яку іде виплата обслуговування ви в сервісі не де не подаєте.

Та це вже не важливо. Користі мені від того сервісу немає.

Ну і з поданоі вами теорії:
Пример 1: инвестор приобрел двухлетнюю облигацию номиналом 1000 по цене 1050 ₽ со ставкой купона 8% годовых. Ориентировочная эффективная доходность к погашению: YTM1 = ((1000 – 1050)/(730/365) + 80) / (1000 + 1050) / 2 * 100% = 5,4% годовых

Якщо ставка купона то є - Номінальний рівень дохідності, %

Тоді якщо купили облігацію по номіналу і її нікому не перепродавали, то на дату погашення таки має бути додаткова виплата в розмірі 8 відсотків, до номінальної ціни облігації з урахуванням повного терміну оббігу!

ВО

Дякую.
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 14 чер, 2019 15:13, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:07

Re: Проект - Календар платежів МінФіна

Без грунтовних знань у предметній сфері вам не обійтись.
То ви плутаєте акції з облігаціями, то лише на третій раз побачили різницю у цифрах 2019 та 2021, то сперечаєтесь з підручником, то використовуєте термінологію, яка не використовується ("плата за облуговування"), то не знаєте, що таке дисконтні облігації.
Якщо ви приватний інвестор, то я би радив вам не гратись у "піраміду" ОВДП з державою.
Якщо ви ІТ-спеціалість, і у вас є бажання розібратись у ринку ОВДП та створити якісний інструмент для інвесторів, то я вас засмучу - за таким "бекграундом" у вас нічого не вийде.

Перепрошую, якщо я чимось вас образив.

P.S. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 1%96%D1%8F
Дисконтна облігація (облігація з нульовим купоном) — облігація, що розміщується за ціною нижче номіналу, але погашається саме номінал паперу. Інших виплат (купонів) подібна облігація не передбачає. У безкупонній формі випускаються зазвичай коротко- і середньострокові облігації
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:25

alex_2013

Так, я вже казав що я не дока в цінних паперах. Тому все і розпитую.

Останнє, те що ви написали про дисконтні облігації я зрозумів. А от як дізнатися, що вона дісконтна, чи проста з визначенною доходністю? От як це дізнатися з таблиці МінФіна? Чи може з якогось сервісу?

ВО

Дякую.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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