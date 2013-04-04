Проект - Календар платежів МінФіна

Мене цікавить колонка - "Кількість ЦП у випуску, шт." І це дійсно з сайту МінФіна. Подивився дійсно в апі НБУ того немає! Правда у мене тут же виникло питання, як ви рахуєте справжню ціну акції без ії усереднення на загал, та то вже Ваше питання!
І я вже парсю ті файли МінФіна.
3) Зробіть, будь ласка, запит за період, start=2019-06-01&stop=2019-07-01 тобто за червень місяць.
Добре, зроблю найближчим часом.
Якщо не маэ кількості облігацій загалом нічого робити не треба.
3) Буде json рест а не html?
Rest API вже є, але воно не публічне. Надавати доступ до нього я б погодився лише на комерційних засадах. Якщо у вас серйозні наміри, то я готовий обговорити це з вами.
Мої наміри Ви можете побачити в причинах відкриття цього форуму вгорі. Цей проект як благодійний я пообіцяв зробити. А я дуже рідко даю якісь обіцянки!
І на останок, я не спеціаліст в торгівлі цінними паперами, і на свій розум вірішив, що коли не визначається величина купонного доходу, то прибуток на облігацію виплачується за визначеною ціною дохідності (міркую що вона визначена на рік) та разраховую її виходячи з ціни обдігації та терміну іі оббігу на дату погашення. Наприклад: '2', 'USD', '2019-06-19', 'UA4000201453', '53.8500', '26326188.0000', '700163951.0415' '1', 'USD', '2019-06-19', 'UA4000201453', '1000.0000', '488880000.0000', '13002116082.4800' Перша строчка то є така додаткова виплата. Друга строчка відповідає Вашому погашенню.
Ви ж для цієї облігації тільки таке наводите UA4000201453 2018-06-21 2019-06-19 1000 USD Погашення
А от обслуговування у Вас немає. То чи я правий що так рахую? Буде додаткова виплата за процентом дохідності на дату погашення? Чи все варьірується ціною паперу на момент продажу, а погашення йде тільки за визначеною ціною паперу? Можете відповісти, чи порадитись з кимось з цього питання?
ВО Дякую.
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 14 чер, 2019 13:40, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
greenozon написав:Завантажив ваше ТЗ, прочитав. але чесно скажу не дуже зрозумів.. гадаю на цій ранній фазі вам мало хто зможе прокоментувати ТЗ, я б робив згідно свого первинного бачення, а там час покаже!
PS к-сть завантань - 5.
Дякую за підтримку. Так мені і син сказав що тяжко розбиратися в тому ТЗ. Тому зробили мокап. Діло пішло скоріше.Скачать мокап.
На мені бек (база) і мідл (парсери), він напише фронт.
І що таке - к-сть завантань - 5?
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Хто небудь може відповісти по облігаціях UA4000201453 19 червня виплати тільки як погашення за ціною, чи будуть якісь додаткові виплати пов'язані з Номінальним рівнем дохідності, % = 5,4 відсотка?
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 14 чер, 2019 14:03, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
alex_2013 Вибачте. Я дату погашення прийняв за дату плати обслуговування і дійсно не догледів що там 2021 рік. Тобто дати на яку іде виплата обслуговування ви в сервісі не де не подаєте.
Та це вже не важливо. Користі мені від того сервісу немає.
Ну і з поданоі вами теорії: Пример 1: инвестор приобрел двухлетнюю облигацию номиналом 1000 по цене 1050 ₽ со ставкой купона 8% годовых. Ориентировочная эффективная доходность к погашению: YTM1 = ((1000 – 1050)/(730/365) + 80) / (1000 + 1050) / 2 * 100% = 5,4% годовых
Якщо ставка купона то є - Номінальний рівень дохідності, %
Тоді якщо купили облігацію по номіналу і її нікому не перепродавали, то на дату погашення таки має бути додаткова виплата в розмірі 8 відсотків, до номінальної ціни облігації з урахуванням повного терміну оббігу!
ВО
Дякую.
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 14 чер, 2019 15:13, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Без грунтовних знань у предметній сфері вам не обійтись. То ви плутаєте акції з облігаціями, то лише на третій раз побачили різницю у цифрах 2019 та 2021, то сперечаєтесь з підручником, то використовуєте термінологію, яка не використовується ("плата за облуговування"), то не знаєте, що таке дисконтні облігації. Якщо ви приватний інвестор, то я би радив вам не гратись у "піраміду" ОВДП з державою. Якщо ви ІТ-спеціалість, і у вас є бажання розібратись у ринку ОВДП та створити якісний інструмент для інвесторів, то я вас засмучу - за таким "бекграундом" у вас нічого не вийде.
Перепрошую, якщо я чимось вас образив.
P.S. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 1%96%D1%8F Дисконтна облігація (облігація з нульовим купоном) — облігація, що розміщується за ціною нижче номіналу, але погашається саме номінал паперу. Інших виплат (купонів) подібна облігація не передбачає. У безкупонній формі випускаються зазвичай коротко- і середньострокові облігації
alex_2013 Так, я вже казав що я не дока в цінних паперах. Тому все і розпитую.
Останнє, те що ви написали про дисконтні облігації я зрозумів. А от як дізнатися, що вона дісконтна, чи проста з визначенною доходністю? От як це дізнатися з таблиці МінФіна? Чи може з якогось сервісу?
ВО
Дякую.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.