Проект - Календар платежів МінФіна

Можно пару зауважень та запитань до Вашошо нового сервісу?



1) Є якась помилка. Чомусь на 18.06.2019 видає акцію за 19.06.2019



Я бачу ось тут - https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-06-18

Я бачу ось тут -

2) Поки сервіс в розробці, можете додати ще колонку Кількість облігацій в оббігу.



Мене цікавить колонка - "Кількість ЦП у випуску, шт."

І це дійсно з сайту МінФіна. Подивився дійсно в апі НБУ того немає!

Правда у мене тут же виникло питання, як ви рахуєте справжню ціну акції без ії усереднення на загал, та то вже Ваше питання!



І я вже парсю ті файли МінФіна.



3) Зробіть, будь ласка, запит за період, start=2019-06-01&stop=2019-07-01 тобто за червень місяць.



Якщо не маэ кількості облігацій загалом нічого робити не треба.



3) Буде json рест а не html?

У облігації UA4000201347 18.06.2019 виплата купону 44.6 UAH, погашення 2021-06-19. де ви бачите 19.06.2019? Це муніціпальна облігація місцевих позик, яка обліковується в Депозитарії НБУ.Акцій??? Мабуть ви мали на увазі "облігацій".Нажаль API НБУ () не надає це значення. Парсити Excel файл Мін.фіна, який викладається неоперативно, в мене бажання нема.Добре, зроблю найближчим часом.Rest API вже є, але воно не публічне. Надавати доступ до нього я б погодився лише на комерційних засадах. Якщо у вас серйозні наміри, то я готовий обговорити це з вами.