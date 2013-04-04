Проект - Календар платежів МінФіна

alex_2013
Моя пошта, то моє ім'я і фамілія. Я не хотів би їх зараз розкривати.
Мені здалося Ви з Дніпра. Я можу підїхати для наочної зустрічі.
ВО
Дякую.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:07
alex_2013
Моя пошта, то моє ім'я і фамілія. Я не хотів би їх зараз розкривати.
Мені здалося Ви з Дніпра. Я можу підїхати для наочної зустрічі.
ВО
Дякую.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:10
alex_2013
Що означає червоний колір у ваших пдф-ках?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:24
Ви до alex_2013 звертаєтесь, бо pdfки я теж виставляв?
Якщо Ви про малюнок? Що означаэ червоний колір? Так в малюнку праворуч є легенда.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:10
greenozon
Це неринкові угоди з заниженою або завищенною дохідністю.
АТ «РВС Банк» як захід впливу штраф у розмірі 3 млн грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягала в обслуговуванні фізичних осіб, які проводили циклічні фінансові операції з цінними паперами, зокрема облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), у результаті яких такі фізичні особи постійно отримували значний розмір інвестиційного прибутку.
Характер та наслідки таких фінансових операцій дають підстави вважати, що метою їх здійснення є легалізація кримінальних доходів Читайте більше тут:
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:17
s0v7a
Ні, я з Києва.
Свій крок на зустріч я зробив. Якщо є бажання - надсилайте запитання.
Щодо вашого ТЗ, то можу чітко вказати, що за сьогоднішьоно стану ІТ-інфраструктури фондового ринку це просто неможливо.
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