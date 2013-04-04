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платежів МінФіна

Проект - Календар платежів МінФіна
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:07

alex_2013


Моя пошта, то моє ім'я і фамілія. Я не хотів би їх зараз розкривати.
Мені здалося Ви з Дніпра. Я можу підїхати для наочної зустрічі.

ВО

Дякую.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:10

alex_2013

Що означає червоний колір у ваших пдф-ках?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:24

  greenozon написав:alex_2013

Що означає червоний колір у ваших пдф-ках?


Ви до alex_2013 звертаєтесь, бо pdfки я теж виставляв?

Якщо Ви про малюнок? Що означаэ червоний колір? Так в малюнку праворуч є легенда.

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:10

greenozon

Це неринкові угоди з заниженою або завищенною дохідністю.

АТ «РВС Банк» як захід впливу штраф у розмірі 3 млн грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягала в обслуговуванні фізичних осіб, які проводили циклічні фінансові операції з цінними паперами, зокрема облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), у результаті яких такі фізичні особи постійно отримували значний розмір інвестиційного прибутку.

Характер та наслідки таких фінансових операцій дають підстави вважати, що метою їх здійснення є легалізація кримінальних доходів Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/04/27/nbu_osht ... rn_1561959
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:17

s0v7a

Ні, я з Києва.

Свій крок на зустріч я зробив. Якщо є бажання - надсилайте запитання.
Щодо вашого ТЗ, то можу чітко вказати, що за сьогоднішьоно стану ІТ-інфраструктури фондового ринку це просто неможливо.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:38

Добрий вечір нашій хаті.


Сьогодні тут було спекотно.

Дуже дякую alex_2013 за витримку! Та коли бізнесаналітик приходить в нову для себе тему, то він завжди по перед усе набирає додатковий словник термінів предметної області. Мені здається під кінець спілкування я вже не так сильно Вас дратував :oops:

Проте дуже себе корю за самогіпноз - мені дуже соромно за те, що я вбив собі в голову що то є поле дати проведення операції і не додивився що то є дата кінця оберту цінного паперу :oops:

Дякую за пропозицію подальшої співпраці, ну, і я почув знайомі слова о неможливості виконання і таке інше. :roll:

Ще раз дякую! Може до копійочки те і не можливо зробити, але оцінку при деяких допущеннях можно!

І я для себе сьогодні перше допущення з'ясував - то те що треба облигації без визначеної величини купонного платежу рахувати як дісконтні, з виплатою тільки ціни паперу на час погашення.

Друге припущення - це облігації пов'язані з "Визначено на підставі постанови КМУ від 04.10.2017р. №748" я буду рахувати як прості облігації за найнижчою можливою ставкою номінальної доходності у 2.2 відсотки, з виплатою на момент погашеня. Роздивлявся ту постанову, там можливе тільки сбільшення цієї величини відсотків.

Усі інші бумаги мають визначену величину купонного платежу у опрацьованому файлі.

Тобто у мене є всі поточні дані, для оцінки виплат у майбутньому і я це таки зроблю.

Наданний Вами сервіс мабуть додамо для порівняння з нашими даними. Зробимо десь у другій чи третій версії їх підтяжку з льоту.

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 14 чер, 2019 20:51, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:44

Проект - Календар платежів МінФіна


Дякую усім хто зацікавився, та може хоче щось пропонувати.

Попереджаю! Попереду три вихідні дня і я з'явлюся тут тільки 18 червня.

Ще раз дякую усім за увагу.

ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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