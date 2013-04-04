Проект - Календар платежів МінФіна

alex_2013
Моя пошта, то моє ім'я і фамілія. Я не хотів би їх зараз розкривати.
Мені здалося Ви з Дніпра. Я можу підїхати для наочної зустрічі.
ВО
Дякую.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:07
alex_2013
Моя пошта, то моє ім'я і фамілія. Я не хотів би їх зараз розкривати.
Мені здалося Ви з Дніпра. Я можу підїхати для наочної зустрічі.
ВО
Дякую.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:10
alex_2013
Що означає червоний колір у ваших пдф-ках?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:24
Ви до alex_2013 звертаєтесь, бо pdfки я теж виставляв?
Якщо Ви про малюнок? Що означаэ червоний колір? Так в малюнку праворуч є легенда.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:10
greenozon
Це неринкові угоди з заниженою або завищенною дохідністю.
АТ «РВС Банк» як захід впливу штраф у розмірі 3 млн грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягала в обслуговуванні фізичних осіб, які проводили циклічні фінансові операції з цінними паперами, зокрема облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), у результаті яких такі фізичні особи постійно отримували значний розмір інвестиційного прибутку.
Характер та наслідки таких фінансових операцій дають підстави вважати, що метою їх здійснення є легалізація кримінальних доходів Читайте більше тут:
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:17
s0v7a
Ні, я з Києва.
Свій крок на зустріч я зробив. Якщо є бажання - надсилайте запитання.
Щодо вашого ТЗ, то можу чітко вказати, що за сьогоднішьоно стану ІТ-інфраструктури фондового ринку це просто неможливо.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:38
Добрий вечір нашій хаті.
Сьогодні тут було спекотно.
Дуже дякую alex_2013 за витримку! Та коли бізнесаналітик приходить в нову для себе тему, то він завжди по перед усе набирає додатковий словник термінів предметної області. Мені здається під кінець спілкування я вже не так сильно Вас дратував
Проте дуже себе корю за самогіпноз - мені дуже соромно за те, що я вбив собі в голову що то є поле дати проведення операції і не додивився що то є дата кінця оберту цінного паперу
Дякую за пропозицію подальшої співпраці, ну, і я почув знайомі слова о неможливості виконання і таке інше.
Ще раз дякую! Може до копійочки те і не можливо зробити, але оцінку при деяких допущеннях можно!
І я для себе сьогодні перше допущення з'ясував - то те що треба облигації без визначеної величини купонного платежу рахувати як дісконтні, з виплатою тільки ціни паперу на час погашення.
Друге припущення - це облігації пов'язані з "Визначено на підставі постанови КМУ від 04.10.2017р. №748" я буду рахувати як прості облігації за найнижчою можливою ставкою номінальної доходності у 2.2 відсотки, з виплатою на момент погашеня. Роздивлявся ту постанову, там можливе тільки сбільшення цієї величини відсотків.
Усі інші бумаги мають визначену величину купонного платежу у опрацьованому файлі.
Тобто у мене є всі поточні дані, для оцінки виплат у майбутньому і я це таки зроблю.
Наданний Вами сервіс мабуть додамо для порівняння з нашими даними. Зробимо десь у другій чи третій версії їх підтяжку з льоту.
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 14 чер, 2019 20:51, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:44
Проект - Календар платежів МінФіна
Дякую усім хто зацікавився, та може хоче щось пропонувати.
Попереджаю! Попереду три вихідні дня і я з'явлюся тут тільки 18 червня.
Ще раз дякую усім за увагу.
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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