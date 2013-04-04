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платежів МінФіна

Проект - Календар платежів МінФіна
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:07

alex_2013


Моя пошта, то моє ім'я і фамілія. Я не хотів би їх зараз розкривати.
Мені здалося Ви з Дніпра. Я можу підїхати для наочної зустрічі.

ВО

Дякую.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:10

alex_2013

Що означає червоний колір у ваших пдф-ках?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:24

  greenozon написав:alex_2013

Що означає червоний колір у ваших пдф-ках?


Ви до alex_2013 звертаєтесь, бо pdfки я теж виставляв?

Якщо Ви про малюнок? Що означаэ червоний колір? Так в малюнку праворуч є легенда.

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:10

greenozon

Це неринкові угоди з заниженою або завищенною дохідністю.

АТ «РВС Банк» як захід впливу штраф у розмірі 3 млн грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягала в обслуговуванні фізичних осіб, які проводили циклічні фінансові операції з цінними паперами, зокрема облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), у результаті яких такі фізичні особи постійно отримували значний розмір інвестиційного прибутку.

Характер та наслідки таких фінансових операцій дають підстави вважати, що метою їх здійснення є легалізація кримінальних доходів Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/04/27/nbu_osht ... rn_1561959
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:17

s0v7a

Ні, я з Києва.

Свій крок на зустріч я зробив. Якщо є бажання - надсилайте запитання.
Щодо вашого ТЗ, то можу чітко вказати, що за сьогоднішьоно стану ІТ-інфраструктури фондового ринку це просто неможливо.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:38

Добрий вечір нашій хаті.


Сьогодні тут було спекотно.

Дуже дякую alex_2013 за витримку! Та коли бізнесаналітик приходить в нову для себе тему, то він завжди по перед усе набирає додатковий словник термінів предметної області. Мені здається під кінець спілкування я вже не так сильно Вас дратував :oops:

Проте дуже себе корю за самогіпноз - мені дуже соромно за те, що я вбив собі в голову що то є поле дати проведення операції і не додивився що то є дата кінця оберту цінного паперу :oops:

Дякую за пропозицію подальшої співпраці, ну, і я почув знайомі слова о неможливості виконання і таке інше. :roll:

Ще раз дякую! Може до копійочки те і не можливо зробити, але оцінку при деяких допущеннях можно!

І я для себе сьогодні перше допущення з'ясував - то те що треба облигації без визначеної величини купонного платежу рахувати як дісконтні, з виплатою тільки ціни паперу на час погашення.

Друге припущення - це облігації пов'язані з "Визначено на підставі постанови КМУ від 04.10.2017р. №748" я буду рахувати як прості облігації за найнижчою можливою ставкою номінальної доходності у 2.2 відсотки, з виплатою на момент погашеня. Роздивлявся ту постанову, там можливе тільки сбільшення цієї величини відсотків.

Усі інші бумаги мають визначену величину купонного платежу у опрацьованому файлі.

Тобто у мене є всі поточні дані, для оцінки виплат у майбутньому і я це таки зроблю.

Наданний Вами сервіс мабуть додамо для порівняння з нашими даними. Зробимо десь у другій чи третій версії їх підтяжку з льоту.

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 14 чер, 2019 20:51, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:44

Проект - Календар платежів МінФіна


Дякую усім хто зацікавився, та може хоче щось пропонувати.

Попереджаю! Попереду три вихідні дня і я з'явлюся тут тільки 18 червня.

Ще раз дякую усім за увагу.

ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:47

  s0v7a написав:
Дякую усім хто зацікавився, та може хоче щось пропонувати.

Попереджаю! Попереду три вихідні дня і я з'явлюся тут тільки 18 червня.

Ще раз дякую усім за увагу.

ВО

Хай щастить.

Вітаю! І не лише зі святом і вихідними, а скорше вітаю Ваше бажання зробити наочною корисну інфу (принаймні так я зрозумів Ваші прагнення).

А от навіщо (певен, що це питання найцінніше, і здається тут наші думки збігаються) Ви хочете це зробити? Заради полегшення прогнозувань впливу державних виплат на курс гривні? Та задля того, щоб обрати вдалий момент її вчасного продажу? Якщо відповіді ствердні, то може треба спочатку перевірити наявну кореляцію в ретроспективі, можливо із певним часовим лагом? Тим більше, що даних включно з курсом за останніх кілька років має бути достатньо, я вважаю. Там і буде зрозуміло, який сенс має така ініціатива. А форму її подання можна буде і змінити, якщо обрана видасться ненайліпшою.

Принагідно дякую за Ваші розрахунки середньорічної та оригінальність у наданні інформації, окрема шана за наголос на тому, що з Вашої точки зору має сенс (купівля або продаж) у той чи інший момент.
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kreuz
 
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