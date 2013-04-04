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Проект - Календар
платежів МінФіна

Проект - Календар платежів МінФіна
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  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:28

Re: Проект - Календар платежів МінФіна

Общался с очень-очень компетентным в этих вопросом товарищем.

1. На рынке действительно есть множество выпусков, которые были размещены не на аукционах, а использовались для надутия УК гос.банков, Нафтогаза и т.д.
Публичной детальной информации (объем размещения и т.д.) НЕТ.

2. Индексируемые гривневые бамаги, которые привязаны к курсу USD, являются экзотикой и крайне неудобны для держания на балансе банка.

3. Государство Украина находится под внешним управлением США, и пока они имеют возможность иметь критическое влияние на Украину, американские инвесторы будут продолжать стричь купоны с аборигенов. Насколько это долго может продолжаться - никто не знает.

4. Попытка строить аналитику гос.финансов исходя из денежного потока выплат по гос.долгу ущербна т.к. куда большую роль играет возможность получать внешнее финансирование.

5. Играть в игру "пирамида ОВГЗ" личное дело каждого, но для этого нужно иметь существенные суммы (лучше гривна) и железобетонные документы, подтверждающие происхождение денег для фин.мона.
alex_2013
 
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