Проект - Календар платежів МінФіна

Общался с очень-очень компетентным в этих вопросом товарищем.
1. На рынке действительно есть множество выпусков, которые были размещены не на аукционах, а использовались для надутия УК гос.банков, Нафтогаза и т.д. Публичной детальной информации (объем размещения и т.д.) НЕТ.
2. Индексируемые гривневые бамаги, которые привязаны к курсу USD, являются экзотикой и крайне неудобны для держания на балансе банка.
3. Государство Украина находится под внешним управлением США, и пока они имеют возможность иметь критическое влияние на Украину, американские инвесторы будут продолжать стричь купоны с аборигенов. Насколько это долго может продолжаться - никто не знает.
4. Попытка строить аналитику гос.финансов исходя из денежного потока выплат по гос.долгу ущербна т.к. куда большую роль играет возможность получать внешнее финансирование.
5. Играть в игру "пирамида ОВГЗ" личное дело каждого, но для этого нужно иметь существенные суммы (лучше гривна) и железобетонные документы, подтверждающие происхождение денег для фин.мона.
Таке вітання, та ще від небагатословного і такого давнього старожила форуму, багато чого вартує!!! Дякую.
Відповіді на всі Ваші питання - так! Та ще багато чого стоіть за цим починанням! Мене давно турбує якість отих усіх igov сервисів! Потрібен контроль. Так - народний контроль. Ось вже тут дізналися що навіть у НБУшних сервісах великі прогалини в якості заповнення. Хочу наголосити на тому, що якщо немає замовника, який би питав, а з іншого боку немає тримача, який би відповідав за бек сервисів, то все це не буде якісним і корисним.
На Вашу пропозицію за попередніми даними провести аналіз кореляції, вибачте на то є велика кількість аналітиків, економістів і я якось не хочу їх хліб віднімати. Вони про те гроші за це отримують.
ВО
Дякую.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Кіно вже є бо зʼявилася потреба зʼясувати якість отих НБУшних сервисів! І це завдяки Вам. Представники НБУ тут є? Хто може розповісти чому не повні данні в вище означених сервісах? І чи будуть якісь потуги в заповнені пробелів?
1. Попытался я высчитывать количество выпущенных облигаций согласно данных аукционов. Но неполные данные аукционов не совпадают с перечнем ОВГЗ в обращении. Например, бумаги UA4000063135 UA4000184402 UA4000188585 UA4000190334 UA4000196380 есть в обращении, но аукциона по ним я не вижу тут: Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/s ... ctory/ovdp
2. Есть еще индексные гривневые бумаги (например UA4000196380), которые внешне выглядят как обычные гривневые, но выплаты по ним привязаны к курсу USD/UAH. Например, в 2013 году государство отдолжило 800.00 грн, а в 2019 должно вернуть 2700.00 грн.
Задача стає цікавішою! Як на мене не проблема затягнути курси валютування на всі дати випуску таких облігацій і для оцінки проводити валютування днем погашення облігацій, чи поточним курсом доляра, якщо кінець обертання бумаги у майбутньому.
Что только "Родина" не делает для того, чтобы привлечь "инвесторов". Чего только стоит бомба замедленного действия под названием "реструктуризация имени Яресько", которую вскоре каждый на своей шкуре почувствует.
Отвлекся. Т.е. по этим индексным гривневым облигациям совершенно невозможно расчитать натуральную величину денежного потока и т.д. Да и алгоритм его расчета непрозрачен.
Нужно прокунсультироваться или с толковым сотрудником управления по управлению гос.долга Мин.фина (или как там оно называется) или на худой конец - толкового казначея крупного банка (желательно государственного). Есть у меня парочка на примете. По результатам отпишусь.
Додаткові консультації вітаються.
ВО Дякую.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.