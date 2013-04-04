Проект - Календар платежів МінФіна

Додано: Вів 18 чер, 2019 21:43

kreuz





Таке вітання, та ще від небагатословного і такого давнього старожила форуму, багато чого вартує!!! Дякую.



Відповіді на всі Ваші питання - так! Та ще багато чого стоіть за цим починанням! Мене давно турбує якість отих усіх igov сервисів! Потрібен контроль. Так - народний контроль. Ось вже тут дізналися що навіть у НБУшних сервісах великі прогалини в якості заповнення. Хочу наголосити на тому, що якщо немає замовника, який би питав, а з іншого боку немає тримача, який би відповідав за бек сервисів, то все це не буде якісним і корисним.



На Вашу пропозицію за попередніми даними провести аналіз кореляції, вибачте на то є велика кількість аналітиків, економістів і я якось не хочу їх хліб віднімати. Вони про те гроші за це отримують.



ВО



Дякую.

СерРічна:

- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.