Проект - Календар платежів МінФіна

Общался с очень-очень компетентным в этих вопросом товарищем.
1. На рынке действительно есть множество выпусков, которые были размещены не на аукционах, а использовались для надутия УК гос.банков, Нафтогаза и т.д. Публичной детальной информации (объем размещения и т.д.) НЕТ.
2. Индексируемые гривневые бамаги, которые привязаны к курсу USD, являются экзотикой и крайне неудобны для держания на балансе банка.
3. Государство Украина находится под внешним управлением США, и пока они имеют возможность иметь критическое влияние на Украину, американские инвесторы будут продолжать стричь купоны с аборигенов. Насколько это долго может продолжаться - никто не знает.
4. Попытка строить аналитику гос.финансов исходя из денежного потока выплат по гос.долгу ущербна т.к. куда большую роль играет возможность получать внешнее финансирование.
5. Играть в игру "пирамида ОВГЗ" личное дело каждого, но для этого нужно иметь существенные суммы (лучше гривна) и железобетонные документы, подтверждающие происхождение денег для фин.мона.
Таке вітання, та ще від небагатословного і такого давнього старожила форуму, багато чого вартує!!! Дякую.
Відповіді на всі Ваші питання - так! Та ще багато чого стоіть за цим починанням! Мене давно турбує якість отих усіх igov сервисів! Потрібен контроль. Так - народний контроль. Ось вже тут дізналися що навіть у НБУшних сервісах великі прогалини в якості заповнення. Хочу наголосити на тому, що якщо немає замовника, який би питав, а з іншого боку немає тримача, який би відповідав за бек сервисів, то все це не буде якісним і корисним.
На Вашу пропозицію за попередніми даними провести аналіз кореляції, вибачте на то є велика кількість аналітиків, економістів і я якось не хочу їх хліб віднімати. Вони про те гроші за це отримують.
ВО
Дякую.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Кіно вже є бо зʼявилася потреба зʼясувати якість отих НБУшних сервисів! І це завдяки Вам. Представники НБУ тут є? Хто може розповісти чому не повні данні в вище означених сервісах? І чи будуть якісь потуги в заповнені пробелів?
1. Попытался я высчитывать количество выпущенных облигаций согласно данных аукционов. Но неполные данные аукционов не совпадают с перечнем ОВГЗ в обращении. Например, бумаги UA4000063135 UA4000184402 UA4000188585 UA4000190334 UA4000196380 есть в обращении, но аукциона по ним я не вижу тут: Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/s ... ctory/ovdp
2. Есть еще индексные гривневые бумаги (например UA4000196380), которые внешне выглядят как обычные гривневые, но выплаты по ним привязаны к курсу USD/UAH. Например, в 2013 году государство отдолжило 800.00 грн, а в 2019 должно вернуть 2700.00 грн.
Что только "Родина" не делает для того, чтобы привлечь "инвесторов". Чего только стоит бомба замедленного действия под названием "реструктуризация имени Яресько", которую вскоре каждый на своей шкуре почувствует. Як я писав раніше - Друге припущення - це облігації пов'язані з "Визначено на підставі постанови КМУ від 04.10.2017р. №748" я буду рахувати як прості облігації за найнижчою можливою ставкою номінальної доходності у 2.2 відсотки, з виплатою на момент погашеня. Роздивлявся ту постанову, там можливе тільки збільшення цієї величини відсотків.
Отвлекся. Т.е. по этим индексным гривневым облигациям совершенно невозможно расчитать натуральную величину денежного потока и т.д. Да и алгоритм его расчета непрозрачен. Задача стає цікавішою! Як на мене не проблема затягнути курси валютування на всі дати випуску таких облігацій і для оцінки проводити валютування днем погашення облігацій, чи поточним курсом доляра, якщо кінець обертання бумаги у майбутньому.
Нужно прокунсультироваться или с толковым сотрудником управления по управлению гос.долга Мин.фина (или как там оно называется) или на худой конец - толкового казначея крупного банка (желательно государственного). Есть у меня парочка на примете. По результатам отпишусь.
Додаткові консультації вітаються.
ВО Дякую.
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 18 чер, 2019 23:38, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
alex_2013 написав:Общался с очень-очень компетентным в этих вопросом товарищем.
1. На рынке действительно есть множество выпусков, которые были размещены не на аукционах, а использовались для надутия УК гос.банков, Нафтогаза и т.д. Публичной детальной информации (объем размещения и т.д.) НЕТ. Ось і я роздивлявся оцю постанову - Постанова КМУ від 23.01.2015 р. №13. За нею Держава для Нафтогаза випустила 29 700 000 штук облігацій, які залишила у своєму володінні. Питання - чому тоді є 2 додаткових розміщення в цьому файлі https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... .2019.xlsx у строчках 32 і 34 з посиланням на цю постанову але в кількості гараздо меншій за означену в постанові - 2 500 000 + 2 200 000?
Може це тільки ті облігації, які Нафтогаз реалізував для своїх потреб і за якими дійсно є заборгованість Держави перед покупцями, бо інші так і лишилися у власності Держави? Є хтось на форумі від МінФіна, хто може розтлумачити це питання?
2. Индексируемые гривневые бамаги, которые привязаны к курсу USD, являются экзотикой и крайне неудобны для держания на балансе банка. Ось я і дізнався за ще одну прикрасу колонки - Валюта запозичення та вид облігації. То є - (індекс)*. Так звані індексні. Як їх буду обробляти написав в попередньому посиланні. Як я зрозумів, індексується тільки кінцева ціна облігації. Купони виплачуються в гривні за означеною величиною купону.
3. Государство Украина находится под внешним управлением США, и пока они имеют возможность иметь критическое влияние на Украину, американские инвесторы будут продолжать стричь купоны с аборигенов. Насколько это долго может продолжаться - никто не знает. Що сталося, що сталося... Ротшильди пішли, повернулися Рокфеллери...
4. Попытка строить аналитику гос.финансов исходя из денежного потока выплат по гос.долгу ущербна т.к. куда большую роль играет возможность получать внешнее финансирование. Змога займати, аби погасити попередню заборгованність? Чи все ж таки величина обслуговування боргу! Чомусь Американці у схемі своїх цінних паперів турбуються за величину якраз обслуговування, а не про величину самого запозичення!
5. Играть в игру "пирамида ОВГЗ" личное дело каждого, но для этого нужно иметь существенные суммы (лучше гривна) и железобетонные документы, подтверждающие происхождение денег для фин.мона.
Грати чи не грати то таке... Мене більше турбує питання геноциду пересічного українця! Чому людина, яка не заробила міліона, має виплачувати додаткові 18 відсотків на депозиті (здається НБУ пропонував відмовитися від цього), а та, яка має міліон, того не платить на отих ОВДП? Чи я помиляюсь, і за законом ті хто тримає ОВДП, при подачі річної декларації також сплачують ті 18 відсотків?
ВО
Хай щастить.
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 19 чер, 2019 07:10, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
цікаво як ця подія вплине на економічний і фінансовий подих держави
Ось побачите - ніяк.
greenozon написав:PS пункт 3 взагалі бомба по 2 - на жодній біржі не бачив таких, вони реально торгуються зараз? на акуціонах мінфіну теж не пригадую, щоб пропонувались
Ні, це екзотика.
greenozon написав:і ще питання на закуску - чому деякі ОВДП в ціні по 100 грн?
Це амортизаційні облігації. Погашення номінальної вартості облігацій здійснюється після вісімнадцяти місяців їх обігу рівними частинами в момент здійснення купонних платежів; купонний платіж розраховується від залишкової номінальної вартості однієї облігації на дату здійснення і- го купонного платежу
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.