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Проект - Календар платежів МінФіна
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Додано: Сер 19 чер, 2019 09:49
"Прокрыжил" Excel файлы Мин.фина. Осталось еще парочку выпусков, по которым нужно еще добавить информацию о размещении. Сейчас уже сам календарь выглядит куда более симпатично:https://afrtcp.tk/services/payments_schedule/
P.S. Но парсить XLS меня что-то совсем не радует.
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alex_2013
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Чет 04 кві, 2013 19:48
sergey17