P.S. Но парсить XLS меня что-то совсем не радует.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 09:49
Re: Проект - Календар платежів МінФіна
"Прокрыжил" Excel файлы Мин.фина. Осталось еще парочку выпусков, по которым нужно еще добавить информацию о размещении. Сейчас уже сам календарь выглядит куда более симпатично:
P.S. Но парсить XLS меня что-то совсем не радует.
Додано: Сер 19 чер, 2019 11:36
alex_2013
Ви друга людина на форумі після ДС, якій я подякував!
Просьба - можете додати ще колонку "Вид облігації"?
Ну там: дисконтна, проста, індексна.
Бо я подивився ось тут
на оту індексну і бачу що вона має бути доопрацьованою, а вибирати індексні за всіма постановами при валютуванні "у польоті" неймовірна задача.
І так, мене теж бентежить підтримка актуальності бека. То не діло парсити кожен раз файл, який заповнюэться руками. Є ще дострокові погашення, які підтягуються тільки новим парсінгом місячного файлу.
Може таки хтось з МінФіну зʼявиться і ми разом зробимо ім інтерфейс підримки актуальними їх данних так, щоб і їм було зручно, і можно було б вивантажувати дані на гарантованому від людської помилки ручної обробки методі?
ВО
Дякую.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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