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Проект - Календар
платежів МінФіна

Проект - Календар платежів МінФіна
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  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:49

Re: Проект - Календар платежів МінФіна

"Прокрыжил" Excel файлы Мин.фина. Осталось еще парочку выпусков, по которым нужно еще добавить информацию о размещении. Сейчас уже сам календарь выглядит куда более симпатично:
https://afrtcp.tk/services/payments_schedule/

P.S. Но парсить XLS меня что-то совсем не радует. :-(
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:36

alex_2013

Ви друга людина на форумі після ДС, якій я подякував!

Просьба - можете додати ще колонку "Вид облігації"?

Ну там: дисконтна, проста, індексна.

Бо я подивився ось тут
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2026-12-23
на оту індексну і бачу що вона має бути доопрацьованою, а вибирати індексні за всіма постановами при валютуванні "у польоті" неймовірна задача.

І так, мене теж бентежить підтримка актуальності бека. То не діло парсити кожен раз файл, який заповнюэться руками. Є ще дострокові погашення, які підтягуються тільки новим парсінгом місячного файлу.

Може таки хтось з МінФіну зʼявиться і ми разом зробимо ім інтерфейс підримки актуальними їх данних так, щоб і їм було зручно, і можно було б вивантажувати дані на гарантованому від людської помилки ручної обробки методі?

ВО

Дякую.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:59

Добрий вечір нашій хаті.


Вітаюсь совсіма.

Минув перший тиждень. Задача викрісталізовується.

Шукаєм спеців від МінФіна, або НБУ які б взяли на себе проблеми підримки бека Календаря платежів на постійній основі.

ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлень: 774
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:22

s0v7a
Закончил внесения данных о размещении ОВГЗ без аукциона. Около 100 выпусков было выпущено на основании отдельных решений КМУ.

Подправил внешний вид таблицы сервиса.

Актуализация БД очень проста: мои граберы мне будут сигнализировать о наличии бумаг без фактов размещения. Попытаюсь завтра вызвонить кого-то из Мин.фина и поговорить о нашей проблеме.

К сожалению из-за чрезмерной нагрузки на сервер я не могу указать диапазон дат, только одну.

s0v7a, если вы найдете смелость выйти на связь, то готов обсудить предоставление спецификации JSON REST API.
alex_2013
 
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