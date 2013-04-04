P.S. Но парсить XLS меня что-то совсем не радует.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 09:49
Re: Проект - Календар платежів МінФіна
"Прокрыжил" Excel файлы Мин.фина. Осталось еще парочку выпусков, по которым нужно еще добавить информацию о размещении. Сейчас уже сам календарь выглядит куда более симпатично:
P.S. Но парсить XLS меня что-то совсем не радует.
Додано: Сер 19 чер, 2019 11:36
alex_2013
Ви друга людина на форумі після ДС, якій я подякував!
Просьба - можете додати ще колонку "Вид облігації"?
Ну там: дисконтна, проста, індексна.
Бо я подивився ось тут
на оту індексну і бачу що вона має бути доопрацьованою, а вибирати індексні за всіма постановами при валютуванні "у польоті" неймовірна задача.
І так, мене теж бентежить підтримка актуальності бека. То не діло парсити кожен раз файл, який заповнюэться руками. Є ще дострокові погашення, які підтягуються тільки новим парсінгом місячного файлу.
Може таки хтось з МінФіну зʼявиться і ми разом зробимо ім інтерфейс підримки актуальними їх данних так, щоб і їм було зручно, і можно було б вивантажувати дані на гарантованому від людської помилки ручної обробки методі?
ВО
Дякую.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:59
Добрий вечір нашій хаті.
Вітаюсь совсіма.
Минув перший тиждень. Задача викрісталізовується.
Шукаєм спеців від МінФіна, або НБУ які б взяли на себе проблеми підримки бека Календаря платежів на постійній основі.
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 19 чер, 2019 22:22
s0v7a
Закончил внесения данных о размещении ОВГЗ без аукциона. Около 100 выпусков было выпущено на основании отдельных решений КМУ.
Подправил внешний вид таблицы сервиса.
Актуализация БД очень проста: мои граберы мне будут сигнализировать о наличии бумаг без фактов размещения. Попытаюсь завтра вызвонить кого-то из Мин.фина и поговорить о нашей проблеме.
К сожалению из-за чрезмерной нагрузки на сервер я не могу указать диапазон дат, только одну.
s0v7a, если вы найдете смелость выйти на связь, то готов обсудить предоставление спецификации JSON REST API.
Додано: Чет 20 чер, 2019 06:33
Re: Проект - Календар платежів МінФіна
Добавил суммы в валютах номинала (итого)
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