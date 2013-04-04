P.S. Но парсить XLS меня что-то совсем не радует.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 09:49
Re: Проект - Календар платежів МінФіна
"Прокрыжил" Excel файлы Мин.фина. Осталось еще парочку выпусков, по которым нужно еще добавить информацию о размещении. Сейчас уже сам календарь выглядит куда более симпатично:
P.S. Но парсить XLS меня что-то совсем не радует.
Додано: Сер 19 чер, 2019 11:36
alex_2013
Ви друга людина на форумі після ДС, якій я подякував!
Просьба - можете додати ще колонку "Вид облігації"?
Ну там: дисконтна, проста, індексна.
Бо я подивився ось тут
на оту індексну і бачу що вона має бути доопрацьованою, а вибирати індексні за всіма постановами при валютуванні "у польоті" неймовірна задача.
І так, мене теж бентежить підтримка актуальності бека. То не діло парсити кожен раз файл, який заповнюэться руками. Є ще дострокові погашення, які підтягуються тільки новим парсінгом місячного файлу.
Може таки хтось з МінФіну зʼявиться і ми разом зробимо ім інтерфейс підримки актуальними їх данних так, щоб і їм було зручно, і можно було б вивантажувати дані на гарантованому від людської помилки ручної обробки методі?
ВО
Дякую.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:59
Добрий вечір нашій хаті.
Вітаюсь совсіма.
Минув перший тиждень. Задача викрісталізовується.
Шукаєм спеців від МінФіна, або НБУ які б взяли на себе проблеми підримки бека Календаря платежів на постійній основі.
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 19 чер, 2019 22:22
s0v7a
Закончил внесения данных о размещении ОВГЗ без аукциона. Около 100 выпусков было выпущено на основании отдельных решений КМУ.
Подправил внешний вид таблицы сервиса.
Актуализация БД очень проста: мои граберы мне будут сигнализировать о наличии бумаг без фактов размещения. Попытаюсь завтра вызвонить кого-то из Мин.фина и поговорить о нашей проблеме.
К сожалению из-за чрезмерной нагрузки на сервер я не могу указать диапазон дат, только одну.
s0v7a, если вы найдете смелость выйти на связь, то готов обсудить предоставление спецификации JSON REST API.
Додано: Чет 20 чер, 2019 06:33
Re: Проект - Календар платежів МінФіна
Добавил суммы в валютах номинала (итого)
P.S. Я не вижу проблемы в поддержании БД.
Граберы по расписанию выгребают данные из НБУ API (новые бумаги и аукционы). В случае появления бумаг без размещения придется вручную искать информацию. Никто из НБУ/МинФин нам тут не поможет.
Додано: Чет 20 чер, 2019 20:31
Добрий вечір нашій хаті.
Вітаюсь совсіма особливо з alex_2013
Мені сподобалась Ваша остання подача результатів. Бачив Вашу викладку до кінця року!
До речі, окрім реста по днях, гарно було мати такий річний, або місячний рест, чи за якийсь визначенний термін, хай і урізанний, аби було визначено дні по яких щось є! То є не дуже гарним смикати Ваш поденний рест по днях, де стоять нулі.
Є одне питання - чому 52 грн. - величина купона за постановою -Постанова КМУ №748?
Наприклад ось тут -
Я писав що маю намір рахувати по мінімуму по 22 грн.
Я на другому етапі збирався додати ОЗДП -
Мені здається сервіс НБУ містив дані і за Зовнішніми облігаціями. Як Ви на це дивитесь?
ВО
PS
Сьогодні НБУ виклав поквартальний повний роспис платежів, як вони написали - Календар платежів до кінця року
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 20 чер, 2019 23:41
alex_2013
Національний банк оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті станом на 1 квітня 2019 року.
https://news.finance.ua/ua/news/-/45133 ... nfografika
чи ви вже готові звірити ваші цифри із НБУ?
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