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Проект - Календар
платежів МінФіна

Проект - Календар платежів МінФіна
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  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:49

Re: Проект - Календар платежів МінФіна

"Прокрыжил" Excel файлы Мин.фина. Осталось еще парочку выпусков, по которым нужно еще добавить информацию о размещении. Сейчас уже сам календарь выглядит куда более симпатично:
https://afrtcp.tk/services/payments_schedule/

P.S. Но парсить XLS меня что-то совсем не радует. :-(
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:36

alex_2013

Ви друга людина на форумі після ДС, якій я подякував!

Просьба - можете додати ще колонку "Вид облігації"?

Ну там: дисконтна, проста, індексна.

Бо я подивився ось тут
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2026-12-23
на оту індексну і бачу що вона має бути доопрацьованою, а вибирати індексні за всіма постановами при валютуванні "у польоті" неймовірна задача.

І так, мене теж бентежить підтримка актуальності бека. То не діло парсити кожен раз файл, який заповнюэться руками. Є ще дострокові погашення, які підтягуються тільки новим парсінгом місячного файлу.

Може таки хтось з МінФіну зʼявиться і ми разом зробимо ім інтерфейс підримки актуальними їх данних так, щоб і їм було зручно, і можно було б вивантажувати дані на гарантованому від людської помилки ручної обробки методі?

ВО

Дякую.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:59

Добрий вечір нашій хаті.


Вітаюсь совсіма.

Минув перший тиждень. Задача викрісталізовується.

Шукаєм спеців від МінФіна, або НБУ які б взяли на себе проблеми підримки бека Календаря платежів на постійній основі.

ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:22

s0v7a
Закончил внесения данных о размещении ОВГЗ без аукциона. Около 100 выпусков было выпущено на основании отдельных решений КМУ.

Подправил внешний вид таблицы сервиса.

Актуализация БД очень проста: мои граберы мне будут сигнализировать о наличии бумаг без фактов размещения. Попытаюсь завтра вызвонить кого-то из Мин.фина и поговорить о нашей проблеме.

К сожалению из-за чрезмерной нагрузки на сервер я не могу указать диапазон дат, только одну.

s0v7a, если вы найдете смелость выйти на связь, то готов обсудить предоставление спецификации JSON REST API.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 06:33

Re: Проект - Календар платежів МінФіна

Добавил суммы в валютах номинала (итого)

P.S. Я не вижу проблемы в поддержании БД.
Граберы по расписанию выгребают данные из НБУ API (новые бумаги и аукционы). В случае появления бумаг без размещения придется вручную искать информацию. Никто из НБУ/МинФин нам тут не поможет.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:31

Добрий вечір нашій хаті.


Вітаюсь совсіма особливо з alex_2013

Мені сподобалась Ваша остання подача результатів. Бачив Вашу викладку до кінця року!

До речі, окрім реста по днях, гарно було б мати такий річний, або місячний рест, чи за якийсь визначенний термін, хай і урізанний, аби було визначено дні по яких щось є! То є не дуже гарним смикати Ваш поденний рест по днях, де стоять нулі.

Є одне питання - чому 52 грн. - величина купона за постановою -Постанова КМУ №748?
Наприклад ось тут -
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2044-11-10
Я писав що маю намір рахувати по мінімуму по 22 грн.

Я на другому етапі збирався додати ОЗДП -
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/ozd ... ut-v-obihu

Мені здається сервіс НБУ містив дані і за Зовнішніми облігаціями. Як Ви на це дивитесь?

ВО

PS
Сьогодні НБУ виклав поквартальний повний роспис платежів за зовнішньою забаргованістю, як вони написали - Календар платежів до кінця року :wink:

Хай щастить.
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 21 чер, 2019 07:29, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:41

alex_2013

Національний банк оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті станом на 1 квітня 2019 року.
https://news.finance.ua/ua/news/-/45133 ... nfografika


чи ви вже готові звірити ваші цифри із НБУ? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:06

Добрий вечір нашій хаті.


Вітаюсь совсіма.

Щось сьогодні якось тихо. А я чекав на відповідь хоча б за Постановою КМУ №748. :cry:

Почекаємо.

ВО

PS
Зʼявлюсь тільки після уікенду 24 червня.

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:15

s0v7a

Приветствую всех.

Да, возможно, опечатался. Нужно проверить.
А идея влючить внешние облигации вполне осуществима.
Из-за загрузки на основном месте заработка, займесь этими вопросами уже на следующей неделе.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:19

  greenozon написав:alex_2013

Національний банк оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті станом на 1 квітня 2019 року.
https://news.finance.ua/ua/news/-/45133 ... nfografika


чи ви вже готові звірити ваші цифри із НБУ? :)


Совокупный гос.долг имеет множество составляющих.
Это и ОВГЗ, и евробонды гос.банков, и локальные облигации гос.корпораций и т.д.
К сожалению, мы приоткрыли только вершину айсберга.
alex_2013
 
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