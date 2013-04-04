Проект - Календар платежів МінФіна

Таки треба рахувати по 52 гривні купон, чи все ж таки брати по 22? То лишилося останнім питанням, щоб я міг передати вьюшки сину для розробки фронта.
ВО
Дякую.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
alex_2013 Так, але ж там згідно формулі відсотки не можуть бути меньші ніж 2,2 на рік.
Це у пункту 8 наведеного Вами посилання у формулі!
Або ось 7 пункт
7. Ставка відсоткового доходу за облігаціями, що погашаються у період з 2036-го по 2047 рік, для всіх купонних періодів, крім першого, встановлюється на рівні 12-місячного індексу споживчих цін (ІСЦ) до відповідного місяця попереднього року (індекс інфляції) мінус 100, збільшеного на 2,2 відсотка, що фіксується не більше ніж за два місяці до дати виплати відсоткового доходу (березень до березня - для облігацій, за якими дохід сплачується у травні, або вересень до вересня - для облігацій, за якими дохід сплачується у листопаді) та оприлюднюється Держстатом на її офіційному сайті. Якщо значення індексу інфляції менше 100 (дефляція) або дорівнює 100, відсотковий дохід за облігаціями сплачується виходячи із ставки дохідності 2,2 відсотка.
Ось чому я для оцінки взяв 22 грн для купона. Може Ви виправите у себе, або таки скажіть звідки взялись оті 52 грн. і тоді я порахую стільки ж
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.