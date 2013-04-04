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платежів МінФіна

Проект - Календар платежів МінФіна
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:25

Добрий вечір нашій хаті.

  alex_2013 написав:
Приветствую всех.

Да, возможно, опечатался. Нужно проверить.
А идея влючить внешние облигации вполне осуществима.
Из-за загрузки на основном месте заработка, займесь этими вопросами уже на следующей неделе.



Вітаюсь совсіма.

О, alex_2013 ще в пʼятницю зʼявлявся :)

Завтра закінчується другий тиждень. Хочу підбити постанову задачі, закінчити базу і віддати фронт в розробку.

Алексу, знайдіть, будь ласка, до завтра час відповісти по Постанові КМУ №748.

https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2044-11-10

Таки треба рахувати по 52 гривні купон, чи все ж таки брати по 22?
То лишилося останнім питанням, щоб я міг передати вьюшки сину для розробки фронта.

ВО

Дякую.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:54

s0v7a

Нажаль, відповідно до постанови процентна ставка плаваюча:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/748-2017-%D0%BF
І іноді фактично неможливо розрахувати її значення наперед.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:26

alex_2013

Так, але ж там згідно формулі відсотки не можуть бути меньші ніж 2,2 на рік.

Це у пункту 8 наведеного Вами посилання у формулі!

Або ось 7 пункт

7. Ставка відсоткового доходу за облігаціями, що погашаються у період з 2036-го по 2047 рік, для всіх купонних періодів, крім першого, встановлюється на рівні 12-місячного індексу споживчих цін (ІСЦ) до відповідного місяця попереднього року (індекс інфляції) мінус 100, збільшеного на 2,2 відсотка, що фіксується не більше ніж за два місяці до дати виплати відсоткового доходу (березень до березня - для облігацій, за якими дохід сплачується у травні, або вересень до вересня - для облігацій, за якими дохід сплачується у листопаді) та оприлюднюється Держстатом на її офіційному сайті. Якщо значення індексу інфляції менше 100 (дефляція) або дорівнює 100, відсотковий дохід за облігаціями сплачується виходячи із ставки дохідності 2,2 відсотка.

Ось чому я для оцінки взяв 22 грн для купона. Може Ви виправите у себе, або таки скажіть звідки взялись оті 52 грн. і тоді я порахую стільки ж :!:

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:05

s0v7a

График платежек взял тут https://bank.gov.ua/depo_securities?json
Там нигде нет и слова о 22.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:27

Добрий вечір нашій хаті.

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

Побачив ті 52 у сервісі НацБанку.

Для себе вирішив, також все брати з сервісу НацБаку, а з файлу МінФіна, тільки кількості.

Дякую за співпрацю, як щось цікавого зʼявится відпишусь.

ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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