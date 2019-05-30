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Huawei тестує російську
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Huawei тестує російську альтернативу Android
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:29

Huawei тестує російську альтернативу Android

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Huawei приступила до тестування російської операційної системи Аврора. Таким чином компанія приступила до пошуку альтернативи Android після того, як Google відмовилася від подальшої співпраці з виробником.

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