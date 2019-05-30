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Huawei тестує російську альтернативу Android
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Додано: Сер 12 чер, 2019 08:29
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Huawei приступила до тестування російської операційної системи Аврора. Таким чином компанія приступила до пошуку альтернативи Android після того, як Google відмовилася від подальшої співпраці з виробником.
Дивися повний текст Huawei тестує російську альтернативу Android
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R2
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Додано: Сер 12 чер, 2019 08:30
Похоронили Хуавей
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Rainbow
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Додано: Сер 12 чер, 2019 09:36
Российская операционка....за усцусь со смеха :-))))))....у них руки из ж*** и мозги только в сторону войны работают. С российской операционкой им точно кранты
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yukhouse
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Додано: Сер 12 чер, 2019 10:13
Rainbow написав:
Похоронили Хуавей
ой не факт, они уже выпустили тестовую партию смартов со своей операционкой (отнюдь не российской). Кстати - приложения андроида ставятся на неё без проблем. Правда не знаю на сколько это правда - в руках не держал, но если сделают как написано, то долю рынка свою отобьют.
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RomanTik
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Додано: Сер 12 чер, 2019 12:09
yukhouse написав:
Российская операционка....за усцусь со смеха
)))))....у них руки из ж*** и мозги только в сторону войны работают. С российской операционкой им точно кранты
А чо так слабо то? Давай сразу обосрись. Вы как раз по этому специалисты непревзойденные. И чо не на мове? Сипар чишо?
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vitali_kalinin
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Додано: Сер 12 чер, 2019 12:29
RomanTik
Самсунги уже пробовали в свое время поконкурировать со своей Бадой, в результате решили не вые...
А Хуавеям можно намекнуть, судьба Йотафонов заразна.
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greghim
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Додано: Сер 12 чер, 2019 12:53
greghim написав:RomanTik
Самсунги уже пробовали в свое время поконкурировать со своей Бадой, в результате решили не вые...
А Хуавеям можно намекнуть, судьба Йотафонов заразна.
Тавишо? А может самсунги как раз и другие посмотрят как намекают хуавею да и решат что негоже им зависеть от дной единственной компании из одной страны в котрой президент климактеричка любит устраивать торговые войны и санкции?
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vitali_kalinin
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