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Huawei тестує російську
альтернативу Android

Huawei тестує російську альтернативу Android
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:29

Huawei тестує російську альтернативу Android

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Huawei приступила до тестування російської операційної системи Аврора. Таким чином компанія приступила до пошуку альтернативи Android після того, як Google відмовилася від подальшої співпраці з виробником.

Дивися повний текст Huawei тестує російську альтернативу Android.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:30

Похоронили Хуавей
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:36

Российская операционка....за усцусь со смеха :-))))))....у них руки из ж*** и мозги только в сторону войны работают. С российской операционкой им точно кранты
yukhouse
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:13

  Rainbow написав:Похоронили Хуавей

ой не факт, они уже выпустили тестовую партию смартов со своей операционкой (отнюдь не российской). Кстати - приложения андроида ставятся на неё без проблем. Правда не знаю на сколько это правда - в руках не держал, но если сделают как написано, то долю рынка свою отобьют.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:09

  yukhouse написав:Российская операционка....за усцусь со смеха :-))))))....у них руки из ж*** и мозги только в сторону войны работают. С российской операционкой им точно кранты

А чо так слабо то? Давай сразу обосрись. Вы как раз по этому специалисты непревзойденные. И чо не на мове? Сипар чишо?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:29

RomanTik
Самсунги уже пробовали в свое время поконкурировать со своей Бадой, в результате решили не вые...
А Хуавеям можно намекнуть, судьба Йотафонов заразна.
greghim
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:53

  greghim написав:RomanTik
Самсунги уже пробовали в свое время поконкурировать со своей Бадой, в результате решили не вые...
А Хуавеям можно намекнуть, судьба Йотафонов заразна.

Тавишо? А может самсунги как раз и другие посмотрят как намекают хуавею да и решат что негоже им зависеть от дной единственной компании из одной страны в котрой президент климактеричка любит устраивать торговые войны и санкции?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:31

Правильно, надо же им поржать на фоне всеобщей грусти.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:33

  vitali_kalinin написав:из одной страны в котрой президент климактеричка любит устраивать торговые войны и санкции?


Это ты у себя в .ру напиши. :mrgreen:
Или боишься, что тебя прижучат за оскорбление Пуйла поэтому ходишь за свободой на украинские форумы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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