Huawei тестує російську альтернативу Android

Додано: Сер 12 чер, 2019 20:20

yukhouse написав: Российская операционка....за усцусь со смеха : Российская операционка....за усцусь со смеха :

Да меня тоже улыбнуло)) Аврору они сперли у финнов ее основа - это бесплатная часть финской Sailfish OS спертая Пашей Эйгесом, этот "новый руззьке бизнесмен" попытался впарить ее после обработки напильником, воякам как скреповую ОС но был послан, даже подчиненные тувинца шойги поняли что их разводят. После чего сей обработанный руЗЗьке напильником хлам был продан (заметьте бесплатная спертая у финнов ОС)))) Ростелекому))).. может мне им Линукс продать??В итоге имеем ворованную фри версию финской Sailfish OS, в которую фсб и КО напихало кучу бекдоров троянов и прочего хлама + скрепы и гордое название руЗЗькая ОС Аврора))..С дико калечным и убогим интерфейсом...PS Скажу по секрету 90% тех у кого есть лишняя хромосом считаю что и Линукс исконно русская ОС. ))))PPS. Кстати ценность Андроид это не сама ОС а ее экосистема.. куча программ + сервисы.Вот простой вопрос чем можно заменить в скреповой ОС Аврора плеймаркет или например приложение Ютуб гугловское?Пока они твердо уверены что приложение Ютуб как и плеймаркет по умолчанию будет работвать и в ней... )) но это пока))..