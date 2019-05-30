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Huawei тестує російську
альтернативу Android

Huawei тестує російську альтернативу Android
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:29

Huawei тестує російську альтернативу Android

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Huawei приступила до тестування російської операційної системи Аврора. Таким чином компанія приступила до пошуку альтернативи Android після того, як Google відмовилася від подальшої співпраці з виробником.

Дивися повний текст Huawei тестує російську альтернативу Android.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:30

Похоронили Хуавей
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:36

Российская операционка....за усцусь со смеха :-))))))....у них руки из ж*** и мозги только в сторону войны работают. С российской операционкой им точно кранты
yukhouse
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:13

  Rainbow написав:Похоронили Хуавей

ой не факт, они уже выпустили тестовую партию смартов со своей операционкой (отнюдь не российской). Кстати - приложения андроида ставятся на неё без проблем. Правда не знаю на сколько это правда - в руках не держал, но если сделают как написано, то долю рынка свою отобьют.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:29

RomanTik
Самсунги уже пробовали в свое время поконкурировать со своей Бадой, в результате решили не вые...
А Хуавеям можно намекнуть, судьба Йотафонов заразна.
greghim
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:31

Правильно, надо же им поржать на фоне всеобщей грусти.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:28

  greghim написав:RomanTik
Самсунги уже пробовали в свое время поконкурировать со своей Бадой, в результате решили не вые...
А Хуавеям можно намекнуть, судьба Йотафонов заразна.

Для Бады вроде были нужны свои собственные приложения, здесь же обещают совместимость с андроидом, а это значит что разработчикам ПО не нужно будет портировать свои приложения на другую ОС, нужно будет только залить на их аналог гуглоплея.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:20

Re: Huawei тестує російську альтернативу Android

  yukhouse написав:Российская операционка....за усцусь со смеха :
Да меня тоже улыбнуло)) Аврору они сперли у финнов ее основа - это бесплатная часть финской Sailfish OS спертая Пашей Эйгесом, этот "новый руззьке бизнесмен" попытался впарить ее после обработки напильником, воякам как скреповую ОС но был послан, даже подчиненные тувинца шойги поняли что их разводят. После чего сей обработанный руЗЗьке напильником хлам был продан (заметьте бесплатная спертая у финнов ОС)))) Ростелекому))).. может мне им Линукс продать??
В итоге имеем ворованную фри версию финской Sailfish OS, в которую фсб и КО напихало кучу бекдоров троянов и прочего хлама + скрепы и гордое название руЗЗькая ОС Аврора))..
С дико калечным и убогим интерфейсом...
PS Скажу по секрету 90% тех у кого есть лишняя хромосом считаю что и Линукс исконно русская ОС. ))))
PPS. Кстати ценность Андроид это не сама ОС а ее экосистема.. куча программ + сервисы.
Вот простой вопрос чем можно заменить в скреповой ОС Аврора плеймаркет или например приложение Ютуб гугловское?
Пока они твердо уверены что приложение Ютуб как и плеймаркет по умолчанию будет работвать и в ней... )) но это пока))..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:03

Джон
PPS. Кстати ценность Андроид это не сама ОС а ее экосистема.. куча программ + сервисы.
Вот простой вопрос чем можно заменить в скреповой ОС Аврора плеймаркет или например приложение Ютуб гугловское?
Пока они твердо уверены что приложение Ютуб как и плеймаркет по умолчанию будет работвать и в ней... )) но это пока))..

Ценность Андроид в открытом исходном коде и свободных сервисах гугла, но когда свободные сервисы становятся заложниками борьбы (не честной) за долю рынка, то это может привести к поиску альтернативы не только HUAWEI.

P.S. Сейчас я не вижу альтернативы youtube , но допустите мысль, что в Андроид телефонах, будет по умолчанию китайский сервис Youku Tudou.
Кстати в Китае youtube -запрещён.

P.P.S. Я на авто пользовался yandexmap (удобно пробки объезжать) , пока его не забанили в Украине.
Удивитель, но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса. Так , что я бы не отзывался о российских программистах так пренебрежительно.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:23

Джон
Скажу по секрету 90% тех у кого есть лишняя хромосом считаю что и Линукс исконно русская ОС. ))))

Вы считаете, что 90% даунов занают про Линукс и русских?
Или Вы имеете ввиду российских даунов, тогда нужно уточнять.
Я думаю, что за даунами будущие. Им только нужно открыть скрытую силу 47-й хромосомы.
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