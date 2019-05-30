Huawei тестує російську альтернативу Android

Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 16:08
Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру...
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