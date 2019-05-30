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Huawei тестує російську
альтернативу Android

Huawei тестує російську альтернативу Android
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:08

  27661 написав:Удивитель, но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса.


Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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