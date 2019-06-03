Huawei тестує російську альтернативу Android

Додано: Суб 15 чер, 2019 07:10

Sommer написав: 27661 написав: Удивитель, но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса. Удивитель, но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса.



Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру... Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру...

Соммер привет.Я писал про yandexmap и он лучше других аналогов. Если бы ты ездил по Киеву в час пик, то знал бы это.1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.руА что в них тебе не нравится. Эти сервисы убрали из Украины не рыночным способом, так, что с конкурентностью у них всё в порядке.P.S. 1С пользуются несмотря на бан.P.P.S. Яндекс диск можно было установить в системе как сетевой диск. И гораздо проще, чем google drive. IMHO.