Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру...
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Додано: Чет 13 чер, 2019 16:08
Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:51
Вроде как верно насчёт "экосистем" и "сервисов гугла".
Но в ютубчики и джмейлы можно заходить не только через официальные гугл-приложения из плеймаркета
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 15 чер, 2019 07:10
Соммер привет.
Я писал про yandexmap и он лучше других аналогов. Если бы ты ездил по Киеву в час пик, то знал бы это.
1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру
А что в них тебе не нравится. Эти сервисы убрали из Украины не рыночным способом, так, что с конкурентностью у них всё в порядке.
P.S. 1С пользуются несмотря на бан.
P.P.S. Яндекс диск можно было установить в системе как сетевой диск. И гораздо проще, чем google drive. IMHO.
Додано: Суб 15 чер, 2019 20:41
А может расскажете в чем преимущество Яндекс. Карт перед Вейзом и Гугл Мапс? Мне вот очень интересно узнать
Додано: Нед 16 чер, 2019 14:47
Re: Huawei тестує російську альтернативу Android
это понятно - "не имеющие аналогофф ф мире")).
в Московии даунов нет, что вы такое говорите "избранный" наротт - скрепонос, миссия бороться с мировым злом, пендосами, рептилоидами и их прихфостнями - беНдеравцами и прочими фОшиздами, неся всем свет руЗЗьке мЫра.
конечно же в духовности и скрепности)).
Ну а еще что они сливают все личные данные ФСБ, и по сути есть шпионские программы.
Как то давно поставил с дуру дополнение типа Яндекс - бар потом задолбался его выковыривать..
а в США наверно жители на годы вперед записываются в очередь за Ладами - Калинами)).
Додано: Нед 16 чер, 2019 15:59
Re: Huawei тестує російську альтернативу Android
Уже давно и достигли и переплюнули. Пока яндексом здесь больше пользовались, в нем и информация была полнее и актуальнее, перешли на гуглмап - все стало наоборот, и никому уже не нужна поделка российских нациков
Додано: Пон 17 чер, 2019 20:00
Да ну, Лада-Калина это слишком продвинуто для них, ВАЗ-2105 максимум.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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