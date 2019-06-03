|
|
|
Huawei тестує російську альтернативу Android
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:08
27661 написав:
Удивитель, но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса.
Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4182
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:51
27661 написав:
P.S. Сейчас я не вижу альтернативы youtube , но допустите мысль, что в Андроид телефонах, будет по умолчанию китайский сервис Youku Tudou.
Вроде как верно насчёт "экосистем" и "сервисов гугла".
Но в ютубчики и джмейлы можно заходить не только через официальные гугл-приложения из плеймаркета
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8608
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6091 раз.
- Подякували: 2373 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Суб 15 чер, 2019 07:10
Sommer написав: 27661 написав:
Удивитель, но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса.
Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру...
Соммер привет.
Я писал про yandexmap и он лучше других аналогов. Если бы ты ездил по Киеву в час пик, то знал бы это. 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру
А что в них тебе не нравится. Эти сервисы убрали из Украины не рыночным способом, так, что с конкурентностью у них всё в порядке.
P.S. 1С пользуются несмотря на бан.
P.P.S. Яндекс диск можно было установить в системе как сетевой диск. И гораздо проще, чем google drive. IMHO.
-
27661
-
-
- Повідомлень: 1096
- З нами з: 14.08.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2019 20:41
27661 написав:
P.P.S. Я на авто пользовался yandexmap (удобно пробки объезжать) , пока его не забанили в Украине.
Удивитель, но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса. Так , что я бы не отзывался о российских программистах так пренебрежительно.
А может расскажете в чем преимущество Яндекс. Карт перед Вейзом и Гугл Мапс? Мне вот очень интересно узнать
-
Laven
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 09.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2019 14:47
27661 написав:
но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса
это понятно - "не имеющие аналогофф ф мире")).
27661 написав:
Или Вы имеете ввиду российских даунов,
в Московии даунов нет, что вы такое говорите "избранный" наротт - скрепонос, миссия бороться с мировым злом, пендосами, рептилоидами и их прихфостнями - беНдеравцами и прочими фОшиздами, неся всем свет руЗЗьке мЫра.
Laven написав:
А может расскажете в чем преимущество Яндекс. Карт перед Вейзом и Гугл Мапс? Мне вот очень интересно узнать
конечно же в духовности и скрепности)).
Ну а еще что они сливают все личные данные ФСБ, и по сути есть шпионские программы.
Как то давно поставил с дуру дополнение типа Яндекс - бар потом задолбался его выковыривать..
Sommer написав:
Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру..
а в США наверно жители на годы вперед записываются в очередь за Ладами - Калинами)).
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1182
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2019 15:59
27661 написав:P.P.S. Я на авто пользовался yandexmap (удобно пробки объезжать) , пока его не забанили в Украине.
Удивитель, но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса.
Уже давно и достигли и переплюнули. Пока яндексом здесь больше пользовались, в нем и информация была полнее и актуальнее, перешли на гуглмап - все стало наоборот, и никому уже не нужна поделка российских нациков
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 24875
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 5879 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 17 чер, 2019 20:00
Джон написав: Sommer написав:
Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру..
а в США наверно жители на годы вперед записываются в очередь за Ладами - Калинами)).
Да ну, Лада-Калина это слишком продвинуто для них, ВАЗ-2105 максимум.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4182
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2019 21:14
Faceless написав:
27661 написав:
Уже давно и достигли и переплюнули. Пока яндексом здесь больше пользовались, в нем и информация была полнее и актуальнее, перешли на гуглмап - все стало наоборот, и никому уже не нужна поделка российских нациков
Вот тут я с вами согласен. Но все таки у Яндекс.Карт есть одно преимущество. У них в Киеве есть четкое разделение пробок по направлению, у Гугл Мапс такое есть не везде, поэтому если смотреть карту, то не всегда понятно в какую сторону пробка.
-
Laven
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 09.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 10:29
Джон написав: 27661 написав:
но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса
это понятно - "не имеющие аналогофф ф мире")).
27661 написав:
Или Вы имеете ввиду российских даунов,
в Московии даунов нет, что вы такое говорите "избранный" наротт - скрепонос, миссия бороться с мировым злом, пендосами, рептилоидами и их прихфостнями - беНдеравцами и прочими фОшиздами, неся всем свет руЗЗьке мЫра.
Laven написав:
А может расскажете в чем преимущество Яндекс. Карт перед Вейзом и Гугл Мапс? Мне вот очень интересно узнать
конечно же в духовности и скрепности)).
Ну а еще что они сливают все личные данные ФСБ, и по сути есть шпионские программы.
Как то давно поставил с дуру дополнение типа Яндекс - бар потом задолбался его выковыривать..
Sommer написав:
Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру..
а в США наверно жители на годы вперед записываются в очередь за Ладами - Калинами)).
Johnny, are you crazy? What a hell are you writing?
Can you read russian?
Yankees go home from this wonderful server.
-
27661
-
-
- Повідомлень: 1096
- З нами з: 14.08.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 10:39
Faceless написав:
27661 написав:P.P.S. Я на авто пользовался yandexmap (удобно пробки объезжать) , пока его не забанили в Украине.
Удивитель, но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса.
Уже давно и достигли и переплюнули. Пока яндексом здесь больше пользовались, в нем и информация была полнее и актуальнее, перешли на гуглмап - все стало наоборот, и никому уже не нужна поделка российских нациков
С актуальностью согласен, но в остальном проигрывают.
Если честно, то не могу понять, почему Яндекс карты до сих пор показываю пробки в Киеве и достаточно точно?
-
27661
-
-
- Повідомлень: 1096
- З нами з: 14.08.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|