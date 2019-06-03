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Huawei тестує російську
альтернативу Android

Huawei тестує російську альтернативу Android
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:08

  27661 написав:Удивитель, но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса.


Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:51

  27661 написав:P.S. Сейчас я не вижу альтернативы youtube , но допустите мысль, что в Андроид телефонах, будет по умолчанию китайский сервис Youku Tudou.

Вроде как верно насчёт "экосистем" и "сервисов гугла".
Но в ютубчики и джмейлы можно заходить не только через официальные гугл-приложения из плеймаркета :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:10

  Sommer написав:
  27661 написав:Удивитель, но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса.


Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру...


Соммер привет.
Я писал про yandexmap и он лучше других аналогов. Если бы ты ездил по Киеву в час пик, то знал бы это.
1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру
А что в них тебе не нравится. Эти сервисы убрали из Украины не рыночным способом, так, что с конкурентностью у них всё в порядке.
P.S. 1С пользуются несмотря на бан.
P.P.S. Яндекс диск можно было установить в системе как сетевой диск. И гораздо проще, чем google drive. IMHO.
27661
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:41

  27661 написав:P.P.S. Я на авто пользовался yandexmap (удобно пробки объезжать) , пока его не забанили в Украине.
Удивитель, но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса. Так , что я бы не отзывался о российских программистах так пренебрежительно.


А может расскажете в чем преимущество Яндекс. Карт перед Вейзом и Гугл Мапс? Мне вот очень интересно узнать
Laven
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 14:47

Re: Huawei тестує російську альтернативу Android

  27661 написав:но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса
это понятно - "не имеющие аналогофф ф мире")).
  27661 написав:Или Вы имеете ввиду российских даунов,
в Московии даунов нет, что вы такое говорите "избранный" наротт - скрепонос, миссия бороться с мировым злом, пендосами, рептилоидами и их прихфостнями - беНдеравцами и прочими фОшиздами, неся всем свет руЗЗьке мЫра.
  Laven написав:А может расскажете в чем преимущество Яндекс. Карт перед Вейзом и Гугл Мапс? Мне вот очень интересно узнать
конечно же в духовности и скрепности)).
Ну а еще что они сливают все личные данные ФСБ, и по сути есть шпионские программы.
Как то давно поставил с дуру дополнение типа Яндекс - бар потом задолбался его выковыривать..
  Sommer написав:Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру..
а в США наверно жители на годы вперед записываются в очередь за Ладами - Калинами)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 15:59

Re: Huawei тестує російську альтернативу Android

27661 написав:P.P.S. Я на авто пользовался yandexmap (удобно пробки объезжать) , пока его не забанили в Украине.
Удивитель, но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса.

Уже давно и достигли и переплюнули. Пока яндексом здесь больше пользовались, в нем и информация была полнее и актуальнее, перешли на гуглмап - все стало наоборот, и никому уже не нужна поделка российских нациков
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 20:00

  Джон написав:
  Sommer написав:Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру..
а в США наверно жители на годы вперед записываются в очередь за Ладами - Калинами)).


Да ну, Лада-Калина это слишком продвинуто для них, ВАЗ-2105 максимум.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:14

  Faceless написав:
27661 написав:
Уже давно и достигли и переплюнули. Пока яндексом здесь больше пользовались, в нем и информация была полнее и актуальнее, перешли на гуглмап - все стало наоборот, и никому уже не нужна поделка российских нациков


Вот тут я с вами согласен. Но все таки у Яндекс.Карт есть одно преимущество. У них в Киеве есть четкое разделение пробок по направлению, у Гугл Мапс такое есть не везде, поэтому если смотреть карту, то не всегда понятно в какую сторону пробка.
Laven
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:29

  Джон написав:
  27661 написав:но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса
это понятно - "не имеющие аналогофф ф мире")).
  27661 написав:Или Вы имеете ввиду российских даунов,
в Московии даунов нет, что вы такое говорите "избранный" наротт - скрепонос, миссия бороться с мировым злом, пендосами, рептилоидами и их прихфостнями - беНдеравцами и прочими фОшиздами, неся всем свет руЗЗьке мЫра.
  Laven написав:А может расскажете в чем преимущество Яндекс. Карт перед Вейзом и Гугл Мапс? Мне вот очень интересно узнать
конечно же в духовности и скрепности)).
Ну а еще что они сливают все личные данные ФСБ, и по сути есть шпионские программы.
Как то давно поставил с дуру дополнение типа Яндекс - бар потом задолбался его выковыривать..
  Sommer написав:Весь мир плачет от зависти к рассеянам, которые могут пользоваться такими продвинутыми программами: 1С-бухгалтерия, рамблер, мэйл.ру..
а в США наверно жители на годы вперед записываются в очередь за Ладами - Калинами)).

Johnny, are you crazy? What a hell are you writing?
Can you read russian?
Yankees go home from this wonderful server. :D
27661
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:39

  Faceless написав:
27661 написав:P.P.S. Я на авто пользовался yandexmap (удобно пробки объезжать) , пока его не забанили в Украине.
Удивитель, но ни googlemap, ни waze и т.п. так и не смогли достичь уровня российского сервиса.

Уже давно и достигли и переплюнули. Пока яндексом здесь больше пользовались, в нем и информация была полнее и актуальнее, перешли на гуглмап - все стало наоборот, и никому уже не нужна поделка российских нациков

С актуальностью согласен, но в остальном проигрывают.
Если честно, то не могу понять, почему Яндекс карты до сих пор показываю пробки в Киеве и достаточно точно?
27661
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  #<12
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