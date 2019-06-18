Huawei тестує російську альтернативу Android

Додано: Сер 19 чер, 2019 22:18

27661 написав: Johnny, are you crazy? What a hell are you writing?

Can you read russian?

Yankees go home from this wonderful server Johnny, are you crazy? What a hell are you writing?Can you read russian?Yankees go home from this wonderful server

Sommer написав: Лада-Калина это слишком продвинуто для них, ВАЗ-2105 максимум. Лада-Калина это слишком продвинуто для них, ВАЗ-2105 максимум.

С сервера говоришь уходят?? слово server на слово forum поменяй хоть)).. неоШтирлиц нашелся )).Та куда там "тупым" и бездуховным пендосам до нее).Это вам не Гагарина в космос запустить...и Королева нет у них..у на Луну только в Голливуде летали.Кстати про "величие и скрепы + дидаваевателей".. как вам наравиться фраза - штумбанфюрер SS лауреат Сталинских премий 1947 года..к тому еще награжденный рыцарским крестом с дубовой ветвью ? Парадокс? Да нет.. в стране где на кремле болтается флаг РОА и не такое возможно.Штурмбанфюрер СС Манфред фон Арденне, был лауреатом Сталинской премии и Государственной премии СССР, награжден за создание ядерной бомбы в СССР. А вот гражданин Курчатов со своей лишней хромосомой товарисчу из SS за пивком бегал).В тот же бар куда гонял Калашников за пивасиком для Хуго Шмайсера, пока тот "изобретал" автомат "калашникова")).Работал в лаборатории "А" советского атомного проекта она входила в систему 9-го управления НКВД.