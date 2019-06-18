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Huawei тестує російську
альтернативу Android

Huawei тестує російську альтернативу Android
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:18

Re: Huawei тестує російську альтернативу Android

  27661 написав:Johnny, are you crazy? What a hell are you writing?
Can you read russian?
Yankees go home from this wonderful server
С сервера говоришь уходят?? слово server на слово forum поменяй хоть)).. неоШтирлиц нашелся )).
  Sommer написав:Лада-Калина это слишком продвинуто для них, ВАЗ-2105 максимум.
Та куда там "тупым" и бездуховным пендосам до нее).
Это вам не Гагарина в космос запустить...и Королева нет у них..у на Луну только в Голливуде летали.
Кстати про "величие и скрепы + дидаваевателей".. как вам наравиться фраза - штумбанфюрер SS лауреат Сталинских премий 1947 года..к тому еще награжденный рыцарским крестом с дубовой ветвью ? Парадокс? Да нет.. в стране где на кремле болтается флаг РОА и не такое возможно.
Зображення
Штурмбанфюрер СС Манфред фон Арденне, был лауреатом Сталинской премии и Государственной премии СССР, награжден за создание ядерной бомбы в СССР. А вот гражданин Курчатов со своей лишней хромосомой товарисчу из SS за пивком бегал).
В тот же бар куда гонял Калашников за пивасиком для Хуго Шмайсера, пока тот "изобретал" автомат "калашникова")).
Работал в лаборатории "А" советского атомного проекта она входила в систему 9-го управления НКВД.
Джон
 
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