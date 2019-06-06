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Мінфін продав ОВДП на 6,5
мільярда, Маркарова відзначила...

Мінфін продав ОВДП на 6,5 мільярда, Маркарова відзначила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:53

Мінфін продав ОВДП на 6,5 мільярда, Маркарова відзначила...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів 11 червня на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 6,47 мільярда гривень і 4,41 мільйона доларів.

Дивися повний текст Мінфін продав ОВДП на 6,5 мільярда, Маркарова відзначила успіх.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:54

Вітаю всіх нас, є люди які вірять в цю країну.
При нормальних керманичах, з інфраструктурою (мости, дороги, розв"язки, метро на Троєщину), чесними суддями, які рубають руки, будемо жити як котики у маслі.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:58

Перемога над ким?
Чи вміємо думати лише шаблонами.
Може успіх був би тут доречніше. Бо тоді покупці будуть відчувати себе переможеними. А може так і є?
w1961
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:02

В сухом остатке!!! Государство взяло в долг 6,6 лярдов под 15,85 % годовых ........... Чем будут расплачиваться???
сова
 
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