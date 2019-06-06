У Києві на Південному мосту частково обмежать рух транспорту.
Дивися повний текст У Києві на місяць обмежать рух на Південному мосту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:57
У Києві на місяць обмежать рух на Південному мосту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві на місяць обмежать рух на Південному мосту.
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:57
На Троещине хотят устроить мусорную свалку и свозить сюда весь мусор. В самый густонаселенный район. Пусть везут в козин и петривци! Троещина, вставай!
|