У Києві на Південному мосту частково обмежать рух транспорту.
Дивися повний текст У Києві на місяць обмежать рух на Південному мосту.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 09:57
У Києві на місяць обмежать рух на Південному мосту
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Дивися повний текст У Києві на місяць обмежать рух на Південному мосту.
Додано: Сер 12 чер, 2019 14:02
На Южном мосту каждый год капитальный ремонт, может лучше рядом новый мост начать строить.
Додано: Сер 12 чер, 2019 16:40
Re: У Києві на місяць обмежать рух на Південному мосту
Да, не долго музыка играла. Каждый год одно и тоже. Просто бездомная дыра для бюджета. Каждый год ремонтируют это швы и каждый год им снова становиться плохо.
Додано: Сер 12 чер, 2019 23:02
це геноцид лівобережного населення Київа. почали з Троєщини, тепер вирішили взятись і за південну частину.
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