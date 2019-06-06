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У Києві на місяць обмежать
рух на Південному мосту

У Києві на місяць обмежать рух на Південному мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:57

У Києві на місяць обмежать рух на Південному мосту

Пропонуємо до обговорення:
У Києві на Південному мосту частково обмежать рух транспорту.

Дивися повний текст У Києві на місяць обмежать рух на Південному мосту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:36

Может уже таки нужна большая окружная с новыми мостами?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:02

На Южном мосту каждый год капитальный ремонт, может лучше рядом новый мост начать строить.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:40

Re: У Києві на місяць обмежать рух на Південному мосту

Да, не долго музыка играла. Каждый год одно и тоже. Просто бездомная дыра для бюджета. Каждый год ремонтируют это швы и каждый год им снова становиться плохо.
Laven
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 23:02

це геноцид лівобережного населення Київа. почали з Троєщини, тепер вирішили взятись і за південну частину.
kirgri
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