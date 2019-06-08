В Україні значно зріс рівень комп'ютеризації медзакладів.
Дивися повний текст Супрун назвала досягнення е-медицини в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:34
Супрун назвала досягнення е-медицини в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Супрун назвала досягнення е-медицини в Україні.
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:34
Вообще-то хотелось бы чтобы медицина развивалась не в ИТ направлении, а в медицинском.
|