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Супрун назвала досягнення
е-медицини в Україні

Супрун назвала досягнення е-медицини в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:34

Супрун назвала досягнення е-медицини в Україні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні значно зріс рівень комп'ютеризації медзакладів.

Дивися повний текст Супрун назвала досягнення е-медицини в Україні.
R2
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Вообще-то хотелось бы чтобы медицина развивалась не в ИТ направлении, а в медицинском.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:30

Доктор смерть ......
сова
 
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