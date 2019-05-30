Отримувачам субсидій почали виставляти борги незрозумілого походження.
Дивися повний текст Субсидіантам виставляють великі борги.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 10:58
Субсидіантам виставляють великі борги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидіантам виставляють великі борги.
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:58
"Из-за чего могла появиться задолженность и как ее оспорить"- и где ответ на вопрос в новости ?
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