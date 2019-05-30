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Субсидіантам виставляють
великі борги

Субсидіантам виставляють великі борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:58

Субсидіантам виставляють великі борги

Пропонуємо до обговорення:
Отримувачам субсидій почали виставляти борги незрозумілого походження.

Дивися повний текст Субсидіантам виставляють великі борги.
R2
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"Из-за чего могла появиться задолженность и как ее оспорить"- и где ответ на вопрос в новости ?
holodlar
 
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И шо? Буквы кончились?
symmyr
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