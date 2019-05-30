Отримувачам субсидій почали виставляти борги незрозумілого походження.
Дивися повний текст Субсидіантам виставляють великі борги.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 10:58
Субсидіантам виставляють великі борги
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Дивися повний текст Субсидіантам виставляють великі борги.
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:58
"Из-за чего могла появиться задолженность и как ее оспорить"- и где ответ на вопрос в новости ?
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:20
Помимо персонального счётчика ещё надо платить за общедомовые нужды и за магнит соседа.
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:11
Пусть поставщики и платят - это их работа, проверять.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:05
Бред!!! Люди платят по счетчикам. Те кто на субсидии очень ответственно к этому относятся ибо можно ее лишиться!!! А вот откуда долги выплывают, ну так прибыль показалась маленькой, пересчитывают тарифы.
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