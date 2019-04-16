В 2016 році Нацбанк прийняв рішення про націоналізацію ПриватБанку.
Дивися повний текст Рожкова розповіла, як судові рішення щодо націоналізації ПриватБанку можуть вплинути на співпрацю з МВФ.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 10:58
Рожкова розповіла, як судові рішення щодо націоналізації...
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Дивися повний текст Рожкова розповіла, як судові рішення щодо націоналізації ПриватБанку можуть вплинути на співпрацю з МВФ.
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:58
Тупое словоблудие. Обоснование для подобного заявления в стиле "почему крокодил больше длинный, чем зелёный"
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