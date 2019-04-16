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Рожкова розповіла, як судові
рішення щодо націоналізації...

Рожкова розповіла, як судові рішення щодо націоналізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:58

Рожкова розповіла, як судові рішення щодо націоналізації...

Пропонуємо до обговорення:
В 2016 році Нацбанк прийняв рішення про націоналізацію ПриватБанку.

Дивися повний текст Рожкова розповіла, як судові рішення щодо націоналізації ПриватБанку можуть вплинути на співпрацю з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:58

Тупое словоблудие. Обоснование для подобного заявления в стиле "почему крокодил больше длинный, чем зелёный"
semenoh
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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