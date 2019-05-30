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Міжбанк: чому реальний обвал котирувань
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 чер, 2019 12:23
Пропонуємо до обговорення:
У середу на валютному ринку не буде нудно нікому: ні клієнтам, ні дилерам банків, ні НБУ. Валютні гойдалки вчорашнього дня продовжаться, але загальний тренд по курсу знову зміниться. Якщо вчора спекулянти і великі клієнти зіграли в масштабну гру "на підвищення", то сьогодні - можливий серйозний відкат курсу.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 12:23
а погашение сегодня 6млрд старых выпусков не будем учитывать? их просто положат в сарай?
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vakulinskyi
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