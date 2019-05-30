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В уряді пригрозили
звільненнями за жахливі поїзди

В уряді пригрозили звільненнями за жахливі поїзди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:50

В уряді пригрозили звільненнями за жахливі поїзди

Пропонуємо до обговорення:
Керівників депо, що випускають в рейси пасажирські поїзди в неналежному технічному стані, треба звільняти.

Дивися повний текст В уряді пригрозили звільненнями за жахливі поїзди.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:50

Отакои! Памитылы? Этак он скоро сможет с кого и за гиперлуп спросит?
vitali_kalinin
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